كاميرات المراقبة تفضح عاطلين وراء خطف حقيبة موظف بالنزهة

كتب إبراهيم أحمد

كشف رجال مباحث القاهرة، ملابسات واقعة سرقة موظف، وخطف شخصان يستقلان دراجة بخارية حقيبة يده وبداخلها متعلقاته، وتبين من كاميرات المراقبة أن عاطلين وراء ارتكاب الواقعة، فتم ضبطهما، وإحالتهما للنيابة التى تولت التحقيق.

وتلقى رجال مباحث قسم شرطة النزهة، بلاغا مم من المواطن أحمد ح أ" 41 سنة، موظف، بقيام شخصان "أدلى بأوصافهما التقريبية" يستقلان دراجة بخارية قام أحدهما بخطف حقيبة يد بداخلها 3 هاتف محمول، كارنية تحقيق الشخصية العسكرية، بطاقة الرقم القومى، كروت فيزا للبنك الأهلى، أثناء سيره مترجلاً بشارع الحجاز أمام مسجد يوسف الصحابى.

ومن خلال التحريات والاستعانة بكاميرات المراقبة بالمنطقة والتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "السيد ط ا" 24 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضيتين "سرقة وسائل نقل"، و"هشام ص ا" 24 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضية "سلاح أبيض".

وعلى الفور تم ضبطهما أثناء استقلالهما الدراجة البخارية تحمل أرقام ق ر 4669 سوداء، ملك المتهم الأول، والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.