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فيديو وصور..محافظ كفرالشيخ يوزع شهادات أمان ولحوم على الأسر الأكثر احتياجاً

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 02:09 م
فيديو وصور..محافظ كفرالشيخ يوزع شهادات أمان ولحوم على الأسر الأكثر احتياجاً محافظ كفر الشيخ يوزع شهادات أمان
كفر الشيخ - محمد سليمان
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وزّع اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، 25 شهادة أمان للمصريين على عدد من الأسر الأولى بالرعاية مجاناً بالتعاون مع جمعية الأورمان كما وزع 500 كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجاً بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" وذلك بحضوراللواء شكرى الجندى، عضو مجلس النواب، والعميد علاء نجم مدير جمعية الأورمان بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية .

وهذه الشهادات يتم إصدارها من خلال البنوك الأربع الحكومية الكبرى وهي، بنك مصر والبنك الأهلى وبنك القاهرة والبنك الزراعي المصري، ويبلغ فروع هذه البنوك حوالى 2500 بنكاً على مستوى الجمهورية، ويمكن لكل المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18، 59 عاماً الحصول على هذه الشهادة بالرقم القومى فقط.

قال محافظ كفرالشيخ، إنه تم توزيع 25 شهادة أمان المصريين، اليوم، على الأرامل والمطلقات بالتعاون مع جمعية الأورمان، وذلك ضمن الفئات المستهدفة من الأسر الأولى بالرعاية وذوى الاحتياجات الخاصة، بمحافظة كفرالشيخ، لافتاً إلى أنه يتم منح شهادة أمان المصريين لأسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين على نفقة المحافظة، وتمنح الشهادة لصاحبها فائدة سنوية ثابتة بنسبة 16%، تصرف في نهاية مدة الشهادة، وتبلغ مدة الشهادة 3 أعوام، وقابلة للتجديد مرتين لتصل إلى 9 سنوات، هذه الشهادة الادخارية لها ميزة تأمينية إذ إنها عبارة عن وثيقة تأمين على الحياة.

وأضاف محافظ كفرالشيخ أنه سيتم توزيع 500 كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجاً قبل عيد الأضحى المبارك بالتعاون مع صندوق تحيا مصر. 

ومن جانبه قال العميد علاء نجم مدير جمعية الأورمان بكفرالشيخ، أنه سيتم توزيع 25 شهادة أمان المصريين على الأرامل والمطلقات والمهجورات وذوى الاحتياجات الخاصة، شهريا، وجارى حالياً الإعداد لتوزيع 1000 قطعة ملابس جاهزة على الأسر الأولى بالرعاية قبيل عيد الأضحى المبارك تحت رعاية اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ.

1_محافظ كفر الشيخ يوزع شهادات امان
محافظ كفر الشيخ يوزع شهادات امان
2_جانب من توزيع الشهادات
جانب من توزيع الشهادات
3-المحافظ مع المطلقات والارامل
المحافظ مع المطلقات والارامل

 


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