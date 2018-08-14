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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 02:35 م
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فيديو.. الصعيد عروس المشروعات التنموية فى عهد السيسى

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 01:52 م
فيديو.. الصعيد عروس المشروعات التنموية فى عهد السيسى مشروعات الصعيد
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على مدار 4 سنوات مضت شهدت محافظات الصعيد افتتاح العديد من المشروعات التنموية فى كافة محافظات الوجه القبلى، فى مختلف المجالات.

وحظى صعيد مصر خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام غير المسبوق، حيث ظلت تلك المحافظات مهملة ولا تأخذ حظها من التنمية والتطوير لسنوات طويلة.

ويرصد الفيديو التالى عددا من المشروعات التى تم افتتاحها أو بدء العمل بها خلال السنوات الأخيرة.

 

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية زورا قناة فيديو 7 على الرابط التالى..

https://www.youtube.com/channel/UCbnJMCY2WSvvGdqWrOjo8oQ?disable_polymer=true


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مشروعات الصعيد

الصعيد

السيسى




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