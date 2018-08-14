video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 05:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فيديو.. إيران تتحدى العقوبات الأمريكية بإطلاق صاروخ "باليستى" جديد

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 04:10 م
فيديو.. إيران تتحدى العقوبات الأمريكية بإطلاق صاروخ "باليستى" جديد صاروخ فاتح مبين
كتبت - إسراء أحمد فؤاد
إضافة تعليق

فى ظل التوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية التى أعادت العمل بالعقوبات ضد إيران يوم الـ 7 من اغسطس الماضى، كشفت طهران النقاب عن الجيل القادم من الصاروخ الباليستي قصير المدى "فاتح مُبين" محلى الصنع والذى تم انتاجه في منظمة الصناعات الجوفضائية التابعة لوزارة الدفاع.

 

وينتمي الصاروخ إلى جيل جديد من الصواريخ الأرضية والبحرية بالغة الدقة، وهو مزود برأس حربي متطور وذكي، لم تكن إيران تملك مثيلا له من قبل.

 

 

 

 

ويمكن إطلاق هذا الصاروخ في جميع ساعات الليل والنهار وفي ظروف جوية وبيئية مختلفة من ضمنها أثناء هطول الأمطار وتخييم الضباب، وفي أثناء شن حرب إلكترونية معادية، وهو قادر على تحديد وإصابة الأهداف الخاصة المطلوبة في البر والبحر، والإفلات من الرادار، وتخطي جميع الحواجز والعقبات المضادة للصواريخ.

 

وفي ظل مواجهة إيران المتصاعدة مع الولايات المتحدة، على خلفية انسحاب الأخيرة من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات جديدة على طهران، فان اطلاق هذا الصاروخ يعد تحديا للعقوبات الأمريكية واستراتيجية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لتقويض سلوط طهران وخفض وتيرة تطوير الصواريخ الباليستية التى ترى واشنطن انها تهدد حلفاءها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أوراق ضغط وخيارات إيرانية للتصدى للعقوبات الأمريكية.. مغازلة أوروبا بتطبيق إجراءات مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال رغم رفض المتشددين.. والبحث عن ائتلاف ثلاثى "طهران موسكو أنقرة" أمر يستبعده محللون إيرانيون

كيف تؤثر "العقوبات الأمريكية" على جمال الإيرانيات؟.. بنات فارس × 20 صورة.. المرأة تنفق مليارات على مساحيق التجميل العالمية.. والرشاقة والشعر الكثيف سر جمالها.. وشباب الجنسين يقبلون على عمليات تجميل الأنف

روحانى يلمح لـ"استفتاء شعبى" لإنقاذ بلاده من العقوبات الأمريكية وحل الأزمات الداخلية.. الرئيس الإيرانى يلجأ للشارع ويحتكم للصناديق من أجل التفاوض مع واشنطن.. ترحيب إصلاحى وعاصفة انتقاد من المتشددين

صواريخ

ايران

اخبار ايران

اخبار ايران اليوم

صواريخ باليستية ايرانية

صاروخ فاتح مبين

اخبار العالم

العقوبات الامريكية

ترامب




لا تفوتك
القوى العاملة تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

القوى العاملة تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

الصحة تفتح تحقيقا فى واقعه بتر العضو الذكرى لطفل بمستشفى حكومى بالمنوفية

الصحة تفتح تحقيقا فى واقعه بتر العضو الذكرى لطفل بمستشفى حكومى بالمنوفية

رسائل السيسى فى عيون المسئولين والساسة اليمنيين.. وزير الدولة اليمنى: الخطاب أثلج صدورنا ومصر درع العرب الواقى وحصنها المنيع.. عضو مؤتمر الحوار الوطنى: رئيس مصر وجه رسائل قوية للطامعين فى التواجد بباب المندب

رسائل السيسى فى عيون المسئولين والساسة اليمنيين.. وزير الدولة اليمنى: الخطاب أثلج صدورنا ومصر درع العرب الواقى وحصنها المنيع.. عضو مؤتمر الحوار الوطنى: رئيس مصر وجه رسائل قوية للطامعين فى التواجد بباب المندب

قصة عملة صعّدت أردوغان وبعد 16 عاما صدمته.. الرئيس التركى خدع شعبه بالنهضة الاقتصادية عام2002.. والفقاعة الاقتصادية المزعومة انفجرت فى وجهه بـ2018.. الاستبداد ودعم الإرهاب وأحلام الزعامة أفقد الليرة خمس قيمتها

قصة عملة صعّدت أردوغان وبعد 16 عاما صدمته.. الرئيس التركى خدع شعبه بالنهضة الاقتصادية عام2002.. والفقاعة الاقتصادية المزعومة انفجرت فى وجهه بـ2018.. الاستبداد ودعم الإرهاب وأحلام الزعامة أفقد الليرة خمس قيمتها

أحمد حجازى يواجه ليوتن تاون مع وست بروميتش فى كأس الرابطة

أحمد حجازى يواجه ليوتن تاون مع وست بروميتش فى كأس الرابطة

من الحوض للألوان.. اعرفى أفضل حلول للمطبخ الصغير

من الحوض للألوان.. اعرفى أفضل حلول للمطبخ الصغير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة