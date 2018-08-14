فيديو.. إيران تتحدى العقوبات الأمريكية بإطلاق صاروخ "باليستى" جديد

كتبت - إسراء أحمد فؤاد

فى ظل التوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية التى أعادت العمل بالعقوبات ضد إيران يوم الـ 7 من اغسطس الماضى، كشفت طهران النقاب عن الجيل القادم من الصاروخ الباليستي قصير المدى "فاتح مُبين" محلى الصنع والذى تم انتاجه في منظمة الصناعات الجوفضائية التابعة لوزارة الدفاع.

وينتمي الصاروخ إلى جيل جديد من الصواريخ الأرضية والبحرية بالغة الدقة، وهو مزود برأس حربي متطور وذكي، لم تكن إيران تملك مثيلا له من قبل.

ويمكن إطلاق هذا الصاروخ في جميع ساعات الليل والنهار وفي ظروف جوية وبيئية مختلفة من ضمنها أثناء هطول الأمطار وتخييم الضباب، وفي أثناء شن حرب إلكترونية معادية، وهو قادر على تحديد وإصابة الأهداف الخاصة المطلوبة في البر والبحر، والإفلات من الرادار، وتخطي جميع الحواجز والعقبات المضادة للصواريخ.

وفي ظل مواجهة إيران المتصاعدة مع الولايات المتحدة، على خلفية انسحاب الأخيرة من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات جديدة على طهران، فان اطلاق هذا الصاروخ يعد تحديا للعقوبات الأمريكية واستراتيجية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لتقويض سلوط طهران وخفض وتيرة تطوير الصواريخ الباليستية التى ترى واشنطن انها تهدد حلفاءها.