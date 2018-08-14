video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 12:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

عناصر طالبان تنسحب من عدة مناطق بمدينة غازنى الأفغانية

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 11:31 ص
عناصر طالبان تنسحب من عدة مناطق بمدينة غازنى الأفغانية حركة طالبان ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
إضافة تعليق

أفاد شهود عيان فى مدينة غازنى الأفغانية بأن عناصر حركة طالبان انسحبت من عدة مناطق بالمدينة بعد إضرام النيران فى المبانى الحكومية.

وأضاف شهود العيان - حسبما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الثلاثاء، أن القتال دائر حاليا فى منطقتى أسفند ونوجى وفى محيط منطقة خوجيانى الكائنة على مشارف المدينة.

وكان وزير الدفاع الأفغانى طارق شاه بهرامى قد أعلن مقتل 194 متمردا حتى الآن جراء القتال الدائر بين قوات الأمن الأفغانية وحركة طالبان عقب محاولة عناصر الحركة الاستيلاء على نقاط أمنية بالمدينة.

وقال بهرامى "إن 20 مدنيا لقوا مصرعهم أيضا جراء القتال الدائر منذ يوم الجمعة الماضى إلى جانب مقتل 70 فردا من قوات الشرطة".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل 100 على الأقل من قوات الأمن الأفغانية فى معارك غزنة

مسئول أممى: مدينة "غازنى" الأفغانية تحولت إلى ساحة معركة

غازنى

عناصر طالبان

افغانستان

انسحاب طالبان من غازنى




لا تفوتك
القوى العاملة تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

القوى العاملة تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

الصحة تفتح تحقيقا فى واقعه بتر العضو الذكرى لطفل بمستشفى حكومى بالمنوفية

الصحة تفتح تحقيقا فى واقعه بتر العضو الذكرى لطفل بمستشفى حكومى بالمنوفية

رسائل السيسى فى عيون المسئولين والساسة اليمنيين.. وزير الدولة اليمنى: الخطاب أثلج صدورنا ومصر درع العرب الواقى وحصنها المنيع.. عضو مؤتمر الحوار الوطنى: رئيس مصر وجه رسائل قوية للطامعين فى التواجد بباب المندب

رسائل السيسى فى عيون المسئولين والساسة اليمنيين.. وزير الدولة اليمنى: الخطاب أثلج صدورنا ومصر درع العرب الواقى وحصنها المنيع.. عضو مؤتمر الحوار الوطنى: رئيس مصر وجه رسائل قوية للطامعين فى التواجد بباب المندب

قصة عملة صعّدت أردوغان وبعد 16 عاما صدمته.. الرئيس التركى خدع شعبه بالنهضة الاقتصادية عام2002.. والفقاعة الاقتصادية المزعومة انفجرت فى وجهه بـ2018.. الاستبداد ودعم الإرهاب وأحلام الزعامة أفقد الليرة خمس قيمتها

قصة عملة صعّدت أردوغان وبعد 16 عاما صدمته.. الرئيس التركى خدع شعبه بالنهضة الاقتصادية عام2002.. والفقاعة الاقتصادية المزعومة انفجرت فى وجهه بـ2018.. الاستبداد ودعم الإرهاب وأحلام الزعامة أفقد الليرة خمس قيمتها

أحمد حجازى يواجه ليوتن تاون مع وست بروميتش فى كأس الرابطة

أحمد حجازى يواجه ليوتن تاون مع وست بروميتش فى كأس الرابطة

من الحوض للألوان.. اعرفى أفضل حلول للمطبخ الصغير

من الحوض للألوان.. اعرفى أفضل حلول للمطبخ الصغير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة