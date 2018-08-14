عناصر طالبان تنسحب من عدة مناطق بمدينة غازنى الأفغانية

كابول (أ ش أ)

أفاد شهود عيان فى مدينة غازنى الأفغانية بأن عناصر حركة طالبان انسحبت من عدة مناطق بالمدينة بعد إضرام النيران فى المبانى الحكومية.

وأضاف شهود العيان - حسبما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الثلاثاء، أن القتال دائر حاليا فى منطقتى أسفند ونوجى وفى محيط منطقة خوجيانى الكائنة على مشارف المدينة.

وكان وزير الدفاع الأفغانى طارق شاه بهرامى قد أعلن مقتل 194 متمردا حتى الآن جراء القتال الدائر بين قوات الأمن الأفغانية وحركة طالبان عقب محاولة عناصر الحركة الاستيلاء على نقاط أمنية بالمدينة.

وقال بهرامى "إن 20 مدنيا لقوا مصرعهم أيضا جراء القتال الدائر منذ يوم الجمعة الماضى إلى جانب مقتل 70 فردا من قوات الشرطة".