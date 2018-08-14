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طلاب الدور الثانى بالثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان التاريخ والفيزياء

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 06:00 ص
طلاب الدور الثانى بالثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان التاريخ والفيزياء طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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يؤدى، اليوم  الثلاثاء،  طلاب الدور الثانى بالثانوية العامة فى الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ بإجمالى عدد (35,336) طالبًا وطالبة، بينما يقوم طلاب الشعبة العلمية (العلوم، والرياضيات) بأداء الامتحان فى مادة الفيزياء بإجمالى 33,120 طالبًا و طالبة.
 
وفى السياق ذاته تبدأ كنترولات الثانوية العامة اليوم تصحيح مادة اللغة الأجنبية الأولى التى اختبرها الطلاب أمس الإثنين بعد وضع الأرقام السرية على كراسات الإجابة.
 
وكانت امتحانات الثانوية العامة دور ثانى انطلقت السبت 11 أغسطس وتنتهى 20 أغسطس الجارى يوم وقفة عيد الأضحى. 
 
 
 

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