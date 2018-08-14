طفلة سعودية تنجو من الموت بعدما ألقت بها والدتها من شرفة الدور السابع بجدة

كتبت إسراء أحمد فؤاد

نجت طفلة سعوية من الموت بعد أن قذفتها والدتها مع أخواتها الاثنين من الدور السابع عبر نافذة شقتها بـ"جدة"، ما نتج عنه وفاة طفلتين، وإصابة الطفل الثالث، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وبحسب الصحيفة السعودية تبيّن أن الطفلتَيْن اللتَيْن لقيتا مصرعهما في الحال عمر الأولى 8 أعوام، والأخرى 5 أعوام، بينما الطفلة التي نُقلت للمستشفى عمرها 7 سنوات، وحالتها مستقرة.

وتوالت شرطة التحقيق في القضية بعد أن استدعت والد البنات للتحقيق، ثم أُخلى سبيله، وباشرت النيابة العامة إجراءات التحقيقات الأولية، بينما أُحيلت المرأة للمستشفى للتأكد من سلامة قواها العقلية.