ضبط 600 كيلو مهمات سكك حديدية مسروقة داخل مخزن خردة فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

نجحت الأجهزة الأمنية فى القبض على عاطل وعامل بمخزن خردة بحوزتهما كميات من مهمات السكك الحديدية تزن حوالى 600 كيلو داخل مخزن خردة بدائرة قسم ثان الإسماعيلية.

وتلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود معلومات إلى ضباط مباحث قسم ثان الإسماعيلية مفادها قيام أحد أصحاب محلات الخردة بإخفاء مهمات تابعة لهيئة السكك الحديدية داخل أحد المخازن الخاصة بدائرة قسم ثان الإسماعيلية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المتحرى عنه، حيث تم ضبط كل من المتهم "صدقى.ف.ت 53 عاما " عاطل مقيم الحكر، والمتهم "عبدالرحمن .ال.ر18 عاما" عامل بمخزن خردة مقيم الشهداء دائرة قسم ثان الإسماعيلية وبحوزتهم داخل المخزن 136 بلنجة مختلفة الاحجام والأوزان، خاصة بتثبيت قضبان القطارات و11 وردة و3 مسمار و4 مسمار كلبس وزراع مفتاح وزنت المضبوطات حوالى 600 كيلو جرام وجميعها تخص هيئة السكك الحديدية.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أنكرا معرفتهما بتلك المضبوطات وأضافا أن المضبوطات تخص صاحب المخزن "كمال.ج.ب" وجارى ضبطه.

تم التحفظ عليهما والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.