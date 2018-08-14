video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 05:16 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 60 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بشبرا الخيمة

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 04:45 م
ضبط 60 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بشبرا الخيمة لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى - أرشيفية
كتب- نيفين طه
إضافة تعليق

ضبطت حملة تموينية مشتركة من حى شرق شبرا الخيمة، بالتنسيق مع الإدارة الصحية والبيطرية والتموين، اليوم الثلاثاء، 60 كيلو لحوم ودواجن ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل بعض المحلات فى شبرا الخيمة، وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه المحلات.

كانت تعليمات اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، لرؤساء المدن بتكثيف الحملات المشتركة قبيل عيد الأضحى المبارك، فقامت حملة برئاسة عبد الحكيم القاضى رئيس حى شرق شبرا الخيمه للمرور على محلات بيع اللحوم والدواجن بالإشتراك مع الإدارة الصحية والطب البيطري والتموين بنطاق حى شرق، وجرى خلالها مراجعة صلاحية المنتجات والشهادات الصحية والكشف على اللحوم لتحديد مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى وشروط الذبح الصحية.

وأثناء الحملة تم ضبط 60 كيلو لحوم ودجاج ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ومصادرة الكميات المضبوطة لحين عرضها على النيابة.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"تموين القليوبية" توزيع 21418 بطاقة تموينية على 68 مكتبا بالمحافظة

اخبار عاجلة

اخبار الحوادث

اخبار محافظة القليوبية

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية




لا تفوتك
القوى العاملة تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

القوى العاملة تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

الصحة تفتح تحقيقا فى واقعه بتر العضو الذكرى لطفل بمستشفى حكومى بالمنوفية

الصحة تفتح تحقيقا فى واقعه بتر العضو الذكرى لطفل بمستشفى حكومى بالمنوفية

رسائل السيسى فى عيون المسئولين والساسة اليمنيين.. وزير الدولة اليمنى: الخطاب أثلج صدورنا ومصر درع العرب الواقى وحصنها المنيع.. عضو مؤتمر الحوار الوطنى: رئيس مصر وجه رسائل قوية للطامعين فى التواجد بباب المندب

رسائل السيسى فى عيون المسئولين والساسة اليمنيين.. وزير الدولة اليمنى: الخطاب أثلج صدورنا ومصر درع العرب الواقى وحصنها المنيع.. عضو مؤتمر الحوار الوطنى: رئيس مصر وجه رسائل قوية للطامعين فى التواجد بباب المندب

قصة عملة صعّدت أردوغان وبعد 16 عاما صدمته.. الرئيس التركى خدع شعبه بالنهضة الاقتصادية عام2002.. والفقاعة الاقتصادية المزعومة انفجرت فى وجهه بـ2018.. الاستبداد ودعم الإرهاب وأحلام الزعامة أفقد الليرة خمس قيمتها

قصة عملة صعّدت أردوغان وبعد 16 عاما صدمته.. الرئيس التركى خدع شعبه بالنهضة الاقتصادية عام2002.. والفقاعة الاقتصادية المزعومة انفجرت فى وجهه بـ2018.. الاستبداد ودعم الإرهاب وأحلام الزعامة أفقد الليرة خمس قيمتها

أحمد حجازى يواجه ليوتن تاون مع وست بروميتش فى كأس الرابطة

أحمد حجازى يواجه ليوتن تاون مع وست بروميتش فى كأس الرابطة

من الحوض للألوان.. اعرفى أفضل حلول للمطبخ الصغير

من الحوض للألوان.. اعرفى أفضل حلول للمطبخ الصغير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة