ضبط 60 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بشبرا الخيمة

ضبطت حملة تموينية مشتركة من حى شرق شبرا الخيمة، بالتنسيق مع الإدارة الصحية والبيطرية والتموين، اليوم الثلاثاء، 60 كيلو لحوم ودواجن ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل بعض المحلات فى شبرا الخيمة، وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه المحلات.

كانت تعليمات اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، لرؤساء المدن بتكثيف الحملات المشتركة قبيل عيد الأضحى المبارك، فقامت حملة برئاسة عبد الحكيم القاضى رئيس حى شرق شبرا الخيمه للمرور على محلات بيع اللحوم والدواجن بالإشتراك مع الإدارة الصحية والطب البيطري والتموين بنطاق حى شرق، وجرى خلالها مراجعة صلاحية المنتجات والشهادات الصحية والكشف على اللحوم لتحديد مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى وشروط الذبح الصحية.

وأثناء الحملة تم ضبط 60 كيلو لحوم ودجاج ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ومصادرة الكميات المضبوطة لحين عرضها على النيابة.