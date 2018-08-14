ضبط 3 عاطلين هاربين من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة لضبط الخارجين، على القانون والهاربين من الأحكام القضائية، تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء السيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى ضمت ضباط الإدارة وبرئاسة اللواء أسامة سعودى مدير قطاع الأمن بالسادات، والتى أسفرت عن فحص 5 مزارع بطريق الخطاطبة بدائرة مركز السادات، فحص 28 شخص جنائى تبين وجود 3 عاطلين هاربين من أحكام قضائية، كما تم فحص 51 شقة مفروشة و104 شخص من قاطنيها، دائرة قسم شبين الكوم "فحص جنائى" تبين أنهم غير مطلوبين، كما تم تحرير 8 قضايا مخالفات المحال العام، بدائرة قسم شبين الكوم.

شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة تموينية مكبرة برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين، وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية، تحت إشراف اللواء سمير أبوزامل مدير أمن المنوفية، وبرفقة بعض مفتشى المديرية للمرور على المنشأت العامة بدائرة المحافظة، والتى أسفرت عن تحرير57 قضية تموينية بين عدم إعلان أسعار، ومستودعات غاز، ومنها ضبط طن أسمدة مجهول المصدر بمحل أسمدة، طن أعلاف مجهول المصدر بمحل أعلاف، 55 طن أسمنت مجهول المصدر بمستودعى مواد بناء بمركز شبين الكوم .