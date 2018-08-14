ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية فى حملة تموينية مكبرة بالغربية

الغربية – مصطفى عادل

شنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، برئاسة العميد محمد عتمان مدير الإدارة، حملة تموينية بمدن ومراكز المحافظة، لإحكام الرقابة على الأسواق أسفرت عن ضبط 3 أطنان أعلاف حيوانية و1.5 طن مخللات منتهية الصلاحية، وخل منتهي الصلاحية.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بضبط "عبد الحليم ط. ال 30 سنة" صاحب مصنع أعلاف بدون ترخيص بقرية عزبة راغب مركز المحلة وبحوزته 3 أطنان أعلاف حيوانية فى المحضر 46532 جنح مركز المحلة، وضبط "حمودة م و 57 سنة" صاحب معمل مخللات بدون ترخيص بقرية ميت الرخا مركز زفتى وبحوزته 1.5 طن مخللات منتهية الصلاحية فى المحضر 13570 جنح مركز زفتى.

كما تم ضبط "رضا أ ال ش 52 سنة" صاحب مصنع مخلل بقرية منشأة الأوقاف مركز طنطا مقيم دائرة ثان طنطا بحوزته 1.540 طن خل طعام منتهى الصلاحيه فى المحضر 812 جنح أمن طولة طوارئ مركز طنطا، وضبط " إبراهيم ع الـ 44 سنة" صاحب مصنع حلاوة طحينية بدون ترخيص بقرية العامرية مركز المحلة وبحوزته 552 كجم حلاوة طحينية فى المحضر 46533 جنح مركز المحلة.

وأسفرت الحملة عن ضبط "محيى م ال 40 سنة" صاحب بقالة شارع الغايش أول طنطا مقيم بقرية بوريج مركز قطور وبحوزته 286 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية فى المحضر 24357 جنح قسم أول طنطا، وضبط "يحيى ال م 41 سنة" صاحب محل عطارة بناحية أبو راضى أول المحلة وبحوزته 156عبوة مواد غذائية غير مدون عليه السعر فى المحضر رقم 9395 جنح قسم أول المحلة.

كما تم ضبط "عبد الشافى ع ال 72 سنة" صاحب محل بقالة ببندر كفر الزيات وبحوزته 151عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية فى المحضر رقم 25839 جنح مركز كفر الزيات، وضبط "صفاء ف ح 47 سنة" صاحبة بقالة بقرية محلة منوف مركز طنطا وبحوزتها 135 عبوة مواد غذائية غير مدون عليه السعر فى المحضر 805 جنح أمن دولة طوارئ مركز طنطا.

وضبط "جمال ال ح 34 سنة" صاحب بقالة في شارع أحمد عيد أول طنطا وبحوزته 126عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية فى المحضر 24356 جنح قسم أول طنطا تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.