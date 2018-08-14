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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 01:17 ص
خالد صلاح
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ضبط لحوم و دواجن فاسدة قبل بيعها بالأسواق فى الفيوم

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 12:00 ص
ضبط لحوم و دواجن فاسدة قبل بيعها بالأسواق فى الفيوم لحوم فاسدة
الفيوم - رباب الجالي
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شنت مديرية التموين بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة  تحت إشراف المحاسب عبد الفتاح شرف وكيل وزارة التموين وتم ضبط كميات من اللحوم الفاسدة قبل بيعها بالسوق السوداء بالمحافظة

وخلال الحملة تم تحرير محضر برقم 1355 جنح أمن دولة طواري ضد "ك س ع" مدير مسئول بمحل بيع لحوم مجمده  بناحية شارع سعد زغلول بدار الرماد  بندر الفيوم  حيث تم ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

كما تم تحرير محضر برقم  1356 جنح أمن دولة طواري 2018 ضد " ص م س " مدير مسئول بمحل جزاره بناحية شارع سعد زغلول بالتفتيش  حيث تم ضبط لحوم مذبوحة خارج المجزر الحكومي

  كما تحرير محضر برقم1357 جنح أمن دولة طواري 2018 ضد "ا ا ع ع " مدير مسئول عن ثلاجه للحوم المجمده  حيث تم ضبط عدد 43 كيلو جرام لحوم مفرومة وعدد 125 كيلو جرام دجاج معباه في أكياس مزيفة غش تجاري ،  كما تم تحرير  العديد  من المحاضر  للمخابز ما بين نقص وزن و عدم نظافه المخبز و غير مطابق للمواصفات واخطرت النيابه التى تولت التحقيق .

 


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