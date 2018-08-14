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ضبط طالب حاول أداء الامتحان بدلا من زميله بالثانوية الازهرية فى الدقهلية

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 03:39 م
ضبط طالب حاول أداء الامتحان بدلا من زميله بالثانوية الازهرية فى الدقهلية اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب
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ضبط مراقبو امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي الأزهري بالدقهلية ، طالبا أثناء محاولته تأدية امتحان اللغة الإنجليزية بدلا من آخر.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ للعميد هيثم حجى مأمور مركز بلقاس من المعهد الديني الأزهرى بنين ببندر بلقاس، بضبط الطالب محمد . ع . ا . ع 19 سنة طالب بالصف الثالت الثانوى، والمقيم بقرية السبعة، أثناء محاولته أداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية بالدور الثاني بدلا من زميلة الطالب إبراهيم . ح . ر 18 سنة، بالصف الثالث الثانوى الازهرى.

تم ضبط الطالب، والتحقيق معه في الواقعة، وتحرير مذكرة بذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وعمل محضر رقم 12592 لسنة 2108 جنح المركز.

 

 
 

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