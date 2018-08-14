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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 05:18 م
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ضبط شخصين سرقا 700 جرام ذهب و50 ألف جنيه من تاجر ذهب بأسيوط

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 03:30 م
ضبط شخصين سرقا 700 جرام ذهب و50 ألف جنيه من تاجر ذهب بأسيوط اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط
أسيوط- هيثم البدرى
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تمكن ضباط مباحث مركز أسيوط بمديرية أمن أسيوط من القاء القبض على شخصين استوقفا تاجر ذهب وشقيقه وسرقا منهما 700 جرام ذهب و50 ألف جنيه تحت تهديد السلاح عند قرية قرقارص.

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من اللواء منتصر عويضه مدير المباحث الجنائية يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة أسيوط يفيد تعرض تاجري ذهب للسرقة بالإكراه من قبل شخصين مجهولين قاما باستيقافهما، وسرقة 700 جرام ذهب، و50 ألف جنيه قرية قرقارص بدائرة مركز شرطة أسيوط، وبالفحص تبين تعرض كل من عصام زكريا مشرقى 50 سنة تاجر ذهب، وعلاء زكريا مشرقى 48 سنة تاجر ذهب، مقيمين بندر أبوتيج للسرقة من مجهولين

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية وبمشاركة المقدم محمد مجدى رئيس مباحث مركز أسيوط، والرائد محمد جمال، والنقيب محمد طلعت معاونى المباحث وتوصلت التحريات أن مرتكبى الواقعة كل من  "محمد . ث . ب"  عامل ومقيم المطيعة، و"محمد . م" عامل ومقيم المطيعة وتم استعادة الذهب المسروق، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

 

 


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