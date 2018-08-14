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صور.. وزير الرى الأسبق: عصر الحصول على مياه سهلة دون تكلفة انتهى

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 11:12 م
صور.. وزير الرى الأسبق: عصر الحصول على مياه سهلة دون تكلفة انتهى مؤتمر نقابة المهندسين
كتبت آية دعبس - تصوير محمد فوزى
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أكد الدكتور حسين العطفى، وزير الرى الأسبق، أن ملف المياه أصبح يسبب قلقا بالشارع سواء فى مصر أو بالعالم، موضحًا أن زمن الحصول على مياه سهلة دون تكلفة ولى وانتهى.

وأضاف العطفى، خلال كلمته بمؤتمر نقابة المهندسين، المنعقد الآن بمقر النقابة، تحت عنوان "دور التكنولوجيا فى مواجهة شح الموارد المائية فى الوطن العربى وما يمكن تطبيقه فى مصر"، أن المياه أصبحت أولوية أساسية فى كل شىء، مقدمًا الشكر لنقابة المهندسين على تبنيها مثل تلك الندوات.

حضر الندوة كل من، المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، الدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية الأسبق، والدكتور مدحت عزت نائب رئيس المركز القومى للبحوث.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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