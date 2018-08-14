صور.. مستأجرو معدية الأهالى بين البرين الشرقى والغربى يستغيثون بمحافظ الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أكثر من 20 ألف مواطن ينتقلون يوميا من البر الغربى بمدينة القرنة إلى البر الشرقى بمدينة الأقصر والعكس، وذلك لقضاء حوائجهم ومصالحهم اليومية فى العمل أو البيع والشراء وغيرها، والوسيلة الوحيدة أمامهم والأكثر آماناً خلال التنقل بين الشرق والغرب هى "معدية الأهالى” التى تشمل 3 عبارات نهرية "حورس – طيبة – ممنون"، والتى يتم تأجيرها بسنوات محددة من قبل مجلس مدينة الأقصر لرجال الأعمال والمستثمرين.

وبعد مرور 16 عاما للمستأجر السابق لمعدية الأهالى والعبارات الثلاثة من مجلس المدينة، استأجرها مجموعة من شباب المحافظة لمدة 3 سنوات بعقد يبلغ سعره 3 ملايين جنيه، ولكنهم فوجئوا بأزمة كبيرة وقعوا فيها بعد إعداد تقارير وفحص شامل للعبارات النهرية الثلاثة، وذلك مع بدء العمل لهم ورفع السعر لـ50 قرشا للأجرة بدلاً من 25 قرشا فى السابق، وطرقوا كافة الأبواب لحل الأزمة وعمل لجان لمعاينة العبارات ووضعها فى خطط التطوير أو تركهم يقومون بتطويرها ويتم خصم قيمة التطوير من المبلغ الذى قاموا بدفعه للمحافظة ولكن دون جدوى حتى الآن.

يقول محمد قمصان بكالوريوس سياحة وفنادق قسم إرشاد سياحى بالأقصر، إنه علم فى نهاية عام 2017 بوجود مزاد لتأجير المعديات الثلاثة للمستثمرين ورجال الأعمال بالمحافظة لاستغلالها بعد انتهاء العقد الماضى، وقام بالتشاور مع أبناء عمومته وأصدقاؤه وقرروا دخول المزاد ونجحوا فى الحصول على التأجير 3 سنوات بقيمة 3 ملايين جنيه، وبدأ العمل فى المعديات فى فترة تأجيرهم خلال العام الجارى.

ويضيف محمد قمصان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنهم مع بدء تسلمهم للعبارات النهرية الثلاثة "حورس – طيبة – ممنون"، قاموا بعمل فحص شامل لها، وأسفر الفحص فى 23 أبريل 2018، أن جميع المولدات الكهربائية الثلاثة حالتها سيئة، حيث أنها مربطة بالخارج بحبال ويتم تشغيلها بعمل قفله على المارش ومطلوب إخراجها للكشف عليها وإصلاحها، وفى العبارة ممنون تبين أنه بالانتقال إليها أن التربو يحتاج للإصلاح أو التغيير وتحتاج لفلتر هواء وتحتاج لنظافة مبرد المياه ومبرد الهواء وبها عدادات لا تعمل، وفى العبارة طيبة تبين أنها تحتاج لوحة عدادات لا تعمل وتحتاج للإصلاح، والتربو يحتاج للإصلاح وتحتاج لفتيس سرعة وتوجد دخنة سوداء كثيفة وتحتاج إلى إختبار الرشاشات والتغيير عن الإحتياج، وتحتاج لنظافة مبرد المياه وفلتر هواء وتلاحظ وجود نسبة تبخير عالية ويتم تزويد الماكينة وغيرها من المتطلبات، وفى العبارة حورس تبين أن الماكينة تعمل بعدد ساعات معينة، والتربو يحتاج للإصلاح وتوجد دخنة سوداء خفيفة بها، ووعداد السرعة لا يعمل وتحتاج إلى فلتر هواء ويوجد صوت مضايقات للمحرك وينصح بتغيير الجلد للكابلنج بين الفتيس والماكينة، وومطلوب بها صيانة مبرد المولد.

وفى نفس السياق كان قد أعلن مجلس مدينة الأقصر بقيادة العميد أيمن الشريف رئيس المدينة، عن قيامه بمعاينة معدية الأهالى حرصاً على أرواح المواطنين بمدينة الأقصر، حيث عاينت لجنة من المجلس مكونة من إدارات التفتيش المالى والإدارى والمتابعة الميدانية والعلاقات العامة والإعلام للتحرى والتحقيق فى واقعة الكشف عن أن مستأجرى معدية الأهالى النهرية يقومون بتحميل أعداد هائلة من المواطنين فوق الوزن بالإضافة إلى ضعفها، مما يعرض حياة المواطنين للخطر، لذا قامت الإدارات المعنية بتوجيهات من رئيس مدينة الأقصر للتحرى عن هذه الواقعة، وإتخاذ بعض الأراء العشوائية من قبل بعض المواطنين كما تم إلتقاط بعض الصور الفوتوغرافية الحصرية.

وأضاف المجلس، أنه تبين وتلاحظ من عمل اللجنة عدم صحة ما تردد عن وجود حمولات زائدة فوق الوزن، والالتزام تماماً بتعريفة ركوب معدية الأهالى، وقام السيد عبد الحميد الكيلانى مدير إدارة التفتيش المالى والإدارى بتحرير محضر بالواقعة والعرض على العميد أيمن الشريف والذى أشر بالحفظ، ويجرى المتابعة المستمرة لاتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة.

فيما قال اللواء حاتم زين العابدين البيه سكرتير عام محافظة الأقصر، أنه تم عقد عدة إجتماعات متكررة مع رؤساء المدن ومسئولى شرطة المسطحات المائية والعائمات والحماية المدنية والانقاذ النهرى ومسئولى العبارات والمراسى، لمناقشة المشكلات التى تواجه العبارات والمعديات واللنشات، وبحث مع كافة القيادات مدى تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بإجراءات التفتيش الفنى ومعاينة العبارات والمعديات بشكل دورى، لضمان تحقيق معايير السلامة والامان بها والتأكيد على اكتمال الطاقم وتوافر اطواق النجاة وطفايات الحريق، وطالب بضرورة تنفيذ كل جهة منوطة للقوانين واتخاذ الاجراءات القانونية المشددة ضد المخالفين، حفاظاً على ارواح وسلامة المواطنين، مؤكداً على أنه بخصوص اللنشات فى المدينة نفسها قرر تنفيذ القرار الصادر بايقاف عمل اللنشات المخصصة للنزهة الغير مرخصة لنقل الافراد، والتى لا تلتزم بتركيب الأرقام الملاحية خاصة، ووضع ضوابط محددة لعمل وتشغيل اللنشات السياحية وفقاً للقواعد والقوانين المنظمة لذلك، الأمر الذى يضمن الحفاظ على الارواح وعدم وقوع اى حوادث تصادم ما بين اللنشات ومعديات الأهالى.

وأضاف سكرتير عام محافظة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن سلطات المحافظة لن تتهاون مع المخالفين وستتخذ ضدهم إجراءات رادعة، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات لضمان السيطرة على تعريفة ركوب معدية الأهالى، بعد زيادتها من قِبل المستأجرين، موضحاً أن محافظ الأقصر محمد بدر، أصدر حزمة من القرارات عقب زيادة أسعار المحروقات، وذلك لضمان عدم تأثر المواطنين بهذه الزيادة، مشيرا إلى أن جميع مؤسسات الدولة تتكاتف للسيطرة على أى زيادة فى تعريفة الركوب فى كافة المواصلات العامة، وذلك عقب إرتفاع أسعار المواد البترولية خلال الفترة الماضية.



المستأجرين الجديد لمعدية الأهالى بين البر الشرقى والغربى يستغيثون بمحافظ الأقصر



محمد قمصان: أعدنا تقارير للعبارات الثلاثة "ممنون – طيبة – حورس"



نتائج الفحص أظهرت أن العبارات تحتاج لتدخل قوى لحماية أرواح المواطنين



مستأجر للمعدية: تعاقدنا للمعديات 3 سنوات بـ3 ملايين جنية مع بداية 2018



المستأجرين يناشدون المسئولين بدعمهم لحل أزمات المواتير وفلاتر المياة المتهالكة بالعبارات



شريك بالمعديات: عرضنا على المحافظة إصلاحها وخصم التكلفة من الإيجار ولم نصل لحلول



سكرتير المحافظة: عقدنا عدة إجتماعات لبحث أزمات المعديات



اللواء حاتم زين العابدين: لن نسمح لأية تجاوزات بحق المواطنين



لجنة من مجلس المدينة فحصات المعديات ولم ترصد مخالفات ضد الأهالي



جانب من نقل المعديات للاهالى من الشرق للغرب بالاقصر



احدى تقارير فحص المعديات بمعرفة مستأجرى العبارات الثلاثة