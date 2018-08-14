صور.."ماتيس" يزور النصب التذكارى لضحايا الحرب العالمية الثانية بالبرازيل

كتب حازم عادل تصوير وكالات

زار جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكى، اليوم الثلاثاء، النصب التذكاري لضحايا الحرب العالمية الثانية في ريو دى جانيرو، وسط حراسة مشددة من الشرطة البرازيلية.

وتحدث وزير الدفاع الأمريكى مع الجيش البرازيلى عن ضحايا الحرب العالمية الثانية، معرباً لهم عن حسن الاستقبال .