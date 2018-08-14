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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 05:57 م
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صور.."ماتيس" يزور النصب التذكارى لضحايا الحرب العالمية الثانية بالبرازيل

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 05:24 م
صور.."ماتيس" يزور النصب التذكارى لضحايا الحرب العالمية الثانية بالبرازيل جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكى
كتب حازم عادل تصوير وكالات
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زار جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكى، اليوم الثلاثاء، النصب التذكاري لضحايا الحرب العالمية الثانية في ريو دى جانيرو، وسط حراسة مشددة من الشرطة البرازيلية.
 
وتحدث وزير الدفاع الأمريكى مع الجيش البرازيلى عن ضحايا الحرب العالمية الثانية، معرباً لهم عن حسن الاستقبال .
 
وزير الدفاع الأمريكي يزور النصب التذكاري لضحايا الحرب العالمية الثانية
وزير الدفاع الأمريكي يزور النصب التذكاري لضحايا الحرب العالمية الثانية

ماتيس ماتيس فى زيارته لـ "ريو دي جانيرو"
ماتيس ماتيس فى زيارته لـ "ريو دي جانيرو"

وزير الدفاع الأمريكي يحضر زيارة النصب التذكاري لقتلى الحرب العالمية الثانية
وزير الدفاع الأمريكي يحضر زيارة النصب التذكاري لقتلى الحرب العالمية الثانية

ماتيس ينظر إلى نصب قتلى الحرب العالمية الثانية مع الأحياء الفقيرة في مدينة ريو أمارو في الخلفية
ماتيس ينظر إلى نصب قتلى الحرب العالمية الثانية مع الأحياء الفقيرة في مدينة ريو أمارو في الخلفية

ماتيس يلفت نظره إلى الجيش البرازيلى أثناء زيارته
ماتيس يلفت نظره إلى الجيش البرازيلى أثناء زيارته

اتيس ينظر إلى النصب التذكارى
اتيس ينظر إلى النصب التذكارى

ماتيس يتحدث مع قائد الجيش البرازيلى
ماتيس يتحدث مع قائد الجيش البرازيلى

ماتيس وسط حراسة الجيش البرازيلى
ماتيس وسط حراسة الجيش البرازيلى

مدينة ريو دى جانيرو
مدينة ريو دى جانيرو

النصب التذكارى
النصب التذكارى

الجيش البرازيلى يحاصر النصب التذكارى اثناء زيارة وزير الدفاع الامريكى
الجيش البرازيلى يحاصر النصب التذكارى اثناء زيارة وزير الدفاع الامريكى

 


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