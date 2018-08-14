صور.. قرية أبو سلطان بالإسماعيلية تغرق فى "برك" الصرف الصحى

الإسماعيلية - السيد فلاح

تعانى قرية أبو سلطان، بمدينة فايد فى محافظة الإسماعيلية، والعزب التابعة لها، من انقطاع مياه الشرب بشكل يومى، كما تعانى القرية، من انتشار "برك"، الصرف الصحى، فى الشوارع، بشكل بمنع حركة المواطنين، كما دخلت مياه الصرف الصحى المنازل، حتى أصبحت كالفيضانات التى تغرف المنازل.

وناشد أهالى القرية والعزب التابعة لها، اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، والمهند أحمد عزب، رئيس شركة مياه الشرب بمدن القناه، بسرعة التدخل لحل الأزمة لإنقاذ حياتهم، من انتشار الأمراض والأوبئة، بسبب انتشار مياه الصرف الصحى فى الشوارع، كما دخلت اغرقت المنازل كافيضانات.

وقال إبراهيم سيف، أحدى أهالى قرية أبو سلطان بمدينة فايد فى محافظة الإسماعيلية، أن العزب التابعة لقرية أبو سلطان تموت عطشًا وتغرق فى برك من الصرف الصحى كل يوم، مشيرًا إلى العزب محرومة من مياه الشرب منذ فترة طويلة، خاصة عزبة المخاضة، رغم وجود حلول جذرية لهذه الأزمة لكن للمسئولين عن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالإسماعيلية، يرفضون حل المشكلة بشكل نهائى، ويكتفوا بإرسال سيارة مياه لهذه المنطقة كل عدة أيام وكأننا فى العصور الوسطى دون البحث عن حل نهائى للأزمة.

أضاف، "سيف"، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن منطقة المخاضة والمنطقة التى تقع خلف مستشفى أبو سلطان ومنطقة المنياوى وجزء من منطقة الربايعة بأبوسلطان، وهى مناطق محرومة من المياه بصورة شبه دائمة، مشيرًا إلى أن شبكة مياه أبوسلطان بأكملها بدون محابس لغسيل الخطوط مما أصاب الكثييير بالأمراض الفيروسية بسبب كثرة البكتيريا وعكارة المياه، كما أن هناك مخالفات جسيمة من حيث التصميم بمحطة الصرف الصحى بأبوسلطان بشهادة العاملين بقطاع الصرف الصحى بفايد، كما أن ماكينة الغاطس الخاصة بمحطة أبوسلطان احترقت أكثر من خمسة مرات فى خلال شهر ونص بسبب هذا التصميم السيئ فى صورة حية وصريحة لإهدار المال العام.

وأكد أهالى قرية أبو سلطان أن هناك أُسر تسبح فى مياه الصرف الصحى بأبوسلطان فى منطقة خلف محطة المياه بمنسوب يزيد عن 50 سم فى غياب تان لمسئولى الصرف الصحى الذين أغلقوا هواتفهم تمامًا فى وجه الأهالى، وهو ما أثار حفيظة الكثيرين منهم.

وأكد أهالى أبو سلطان، أن أحد أهم أسباب الأعطال الدائمة داخل محطة الصرف الصحى بأبوسلطان هو التعاقد الذى يحمل الكثير من علامات الأستفهام الذى أُبرم بشأن السماح لشركة الأدوية بأبوسلطان بصرف الصرف الصناعى لها وتحميله على محطة الصرف الصحى بأبوسلطان مما تسبب فى إتلاف وإحتراق ماكينات الغاطس لمرات عديدة، رغم أن شركة الأدوية كفيلة بإنشاء محطة صرف صحى خاصة بها تستطيع من خلالها ضخ مخلفاتها من الصرف الصناعى والصحى إلى المحطة الرئيسية بسرابيوم مباشرة دون التحميل على محطة أبوسلطان ولكن لرئيس مجلس المدينة ومُعاونيه ورئيسة القرية عند تنفيذ هذا التعاقد من 4 سنوات كان لهم رأى آخر.























