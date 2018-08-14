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صور.. شرطة بريطانيا تغلق محطة مترو قرب البرلمان بعد اصطدام سيارة بحاجز أمنى

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 09:45 ص
صور.. شرطة بريطانيا تغلق محطة مترو قرب البرلمان بعد اصطدام سيارة بحاجز أمنى انتشار أمنى مكثف أمام البرلمان البريطانى
كتب سمير حسنى
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أغلقت الشرطة البريطانية محطة المترو فى منطقة ويست مينستر قرب مجلس العموم "البرلمان البريطانى"، بعد حادث اصطدام سيارة بحاجز أمنى عند البرلمان.

 
 
قوات الشرطة البريطانية

قوات الشرطة البريطانية

يذكر أن الشرطة البريطانية أعلنت اليوم الثلاثاء، إنها اعتقلت رجلا بعدما صدمت سيارة بحواجز أمنية خارج البرلمان فى لندن، وإن عددا من المارة أصيبوا.

أفراد أمن بريطانيين
أفراد أمن بريطانيين

وأضافت فى بيان على تويتر "اعتقل أفراد شرطة قائد السيارة فى المكان وأصيب عدد من المارة، لا تزال الشرطة فى المكان وسنوفر مزيدا من المعلومات حال توفرها".

الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية
المشهد خارج البرلمان البريطانى
المشهد خارج البرلمان البريطانى
أمام البرلمان البريطانى
أمام البرلمان البريطانى
انتشار أمنى بعد محاولة دهس أمام مقر البرلمان البريطانى
انتشار أمنى بعد محاولة دهس أمام مقر البرلمان البريطانى
انتشار أمنى مكثف أمام مقر البرلمان البريطانى
انتشار أمنى مكثف أمام مقر البرلمان البريطانى
حالة من الاستنفر الأمنى أمام مقر البرلمان البريطانى
حالة من الاستنفار الأمنى أمام مقر البرلمان البريطانى
سيارات الشرطة خارج البرلمان البريطانى
سيارات الشرطة خارج البرلمان البريطانى
الشرطة البريطانية أغلقت الشوارع المحيطة بالبرلمان
الشرطة البريطانية أغلقت الشوارع المحيطة بالبرلمان
شرطة بريطانيا أمام مقر البرلمان
شرطة بريطانيا أمام مقر البرلمان
سيارات الإطفاء تنتشر تحسبا لأى حوادث
سيارات الإطفاء تنتشر تحسبا لأى حوادث

 


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الشرطة البريطانية

البرلمان البريطانى

محطة مترو




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