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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 07:00 م
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صور.. شباب ورياضة الأقصر تنفذ حملات نظافة بمبادرة "شارك.. نظف" بالقرنة وأرمنت

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 05:19 م
صور.. شباب ورياضة الأقصر تنفذ حملات نظافة بمبادرة "شارك.. نظف" بالقرنة وأرمنت شباب ورياضة الأقصر تنفذ حملات نظافة بمبادرة "شارك.. نظف" بالقرنة وأرمنت
الأقصر – أحمد مرعى
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نفذت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر بقيادة حفني بركات حفني مدير عام مديرية الشباب والرياضة، فعاليات حملات النظافة تحت شعار "شارك.. نظف" التي تنظم بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التنمية المحلية ممثلة فى محافظة الأقصر "مجالس المدن والمراكز"، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمد بدر محافظ الأقصر.

وشملت أعمال المبادرة في إادارة شباب القرنة أعمال نظافة للشوارع ودهان للأرصفة ورفع قمامات، وذلك بمدخل جزيرة الرواجح بالقرنة وبمشاركة اكثر من 30 شاب من أعضاء مراكز شباب القرنة، وفي إدارة شباب أرمنت شارك في المبادرة أكثر من 50 شاب من أعضاء مراكز شباب أرمنت، وشملت أعمال نظافة لشارع مجلس مدينة ارمنت وكذلك محيط المسجد العتيق بارمنت وتقليم أشجار ودهانات أعمدة وأرصفة، بحضور مرعي النوبي وكيل المديرية للشباب نائباً عن حفني بركات حفني مدير عام المديرية، والعميد عبد الله عاشور رئيس مجلس مدينة أرمنت.

شباب ورياضة الأقصر تنفذ حملات نظافة بمبادرة "شارك.. نظف" بالقرنة وأرمنت
شباب ورياضة الأقصر تنفذ حملات نظافة بمبادرة "شارك.. نظف" بالقرنة وأرمنت

 

جانب من حملات النظافة في مبادرة وزارة الشباب والرياضة
جانب من حملات النظافة في مبادرة وزارة الشباب والرياضة

 

المبادرة تنفذ بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومراكز مدن الاقصر
المبادرة تنفذ بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومراكز مدن الاقصر

 

شباب المدن خلال المشاركة في مبادرة شارك نظف بالاقصر
شباب المدن خلال المشاركة في مبادرة شارك نظف بالاقصر

 

المبادرة تشمل النظافة ودهان الجدران وتقليم الاشجار
المبادرة تشمل النظافة ودهان الجدران وتقليم الاشجار

 


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