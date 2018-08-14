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صور.. رئيس مركز الداخلة يناقش الخطة الاستثمارية بتكلفة 43 مليون جنيه

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 08:59 ص
صور.. رئيس مركز الداخلة يناقش الخطة الاستثمارية بتكلفة 43 مليون جنيه جانب من الاجتماع
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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عقد كمال إبراهيم رئيس مركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، اجتماعا لمناقشة الخطة الاستثمارية لمركز الداخلة للعام المالى 2018/2019، بحضور سكرتير المركز وإدارات التخطيط والشئون المالية والعقود والطرق، حيث تمت الموافقة على خطة المركز بمبلغ 43 مليون و59 ألف جنيه.

وقال رئيس المركز، أنه تم مناقشة بند الكهرباء بمبلغ 6 مليون و76 ألف جنيه و بند تحسين البيئة بمبلغ 13 مليون جنيه وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية بمليون و 69 ألف جنيه، مضيفا: أنه تمت مناقشة الإجراءات التى يتم اتخاذها في جميع البنود ومخاطبة الجهات المختصة للطرح والتعاقد لإعداد المقايسات الخاصة للبنود حتى يتم الإعلان والطرح والتعاقد ، كما تمت مناقشة موضوع مبنى الوحدة المحلية لقرى الشيخ مفتاح، وإعداد رسم كروكى ومقايسة بالتوريدات اللازمة لإنشاء مبنى جديد وسرعة تجهيز كافة المناقصات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتنفيذ بنود الخطة.

 

 


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