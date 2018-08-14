صور.. رئيس مدينة الطود بالأقصر يشهد افتتاح مركزين للخدمات البريدية بعد تطويرهما

الأقصر – أحمد مرعى

شهد العميد أيمن المدنى رئيس مركز ومدينة الطود، إفتتاح مركزين للخدمات البريدية بعد تطويرهما بالحسينات، بمدينة الطود جنوب شرق الأقصر، وبقرية المريس التابعة للمركز، وذلك بحضور رأفت رمسيس منصور رئيس قطاع مناطق بريد مصر العليا.

وقال رئيس مركز الطود فى بيان صحفى، أن المركزين الذين تم إفتتاحهما بعد تطويرهما من يدوى إلى مميكن يشملان خدمة الشباك الواحد المميكن، وذلك تيسيراً على المواطنين وتقديم خدمات لهم بأقل جهد ووقت، مضيفاً أنه يأمل لتطوير باقى المكاتب البريدية بمركز ومدينة الطود من يدوى إلى مميكنة.



رئيس مدينة الطود يشهد إفتتاح مركزين للخدمات البريدية بعد تطويرهما



جانب من أعمال افتتاح مراكز البريد الجديدة بالطود