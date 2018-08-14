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صور.. رئيس مدينة السنطة بالغربية يتفقد المجازر استعدادا لعيد الأضحى المبارك

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 10:53 ص
صور.. رئيس مدينة السنطة بالغربية يتفقد المجازر استعدادا لعيد الأضحى المبارك رئيس مدينة السنطة يتفقد المجازر
الغربية - مصطفى عادل
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تفقد اللواء ممدوح هجرس رئيس مركز ومدينة السنطة صباح اليوم الثلاثاء ، يرافقه المحاسب أحمد المغاورى سليمان نائب رئيس المدينة ، مجازر السنطة لمتابعة الاستعدادات لاستقبال  أضاحى العيد وحل مشكلة انقطاع الكهرباء وصيانة المجزر بالسنطة.

وشدد رئيس المدينة ، على سرعة الانتهاء من عمل الصيانات اللازمة للمجازر قبل عيد الاضحى، والتسهيل على المواطنين فى عمليات الذبح.

كما تفقد رئيس المدينة ، حديقة الطفل ووجه بصيانتها وتزينها احتفالا بعيد الاضحى المبارك ، كما تابع أعمال التجميل بالمدينة ، ووحدة الجعفرية وسير العمل بالمخابز البلدى للتأكد من  جودة الرغيف والوزن.

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جولة رئيس المدينة على الحدائق

 
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رئيس مدينة السنطة يتفقد المجازر
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رئيس المدينه يتفقد الحدائق

 

 
 

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