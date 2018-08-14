صور.. رئيس مدينة السنطة بالغربية يتفقد المجازر استعدادا لعيد الأضحى المبارك

الغربية - مصطفى عادل

تفقد اللواء ممدوح هجرس رئيس مركز ومدينة السنطة صباح اليوم الثلاثاء ، يرافقه المحاسب أحمد المغاورى سليمان نائب رئيس المدينة ، مجازر السنطة لمتابعة الاستعدادات لاستقبال أضاحى العيد وحل مشكلة انقطاع الكهرباء وصيانة المجزر بالسنطة.

وشدد رئيس المدينة ، على سرعة الانتهاء من عمل الصيانات اللازمة للمجازر قبل عيد الاضحى، والتسهيل على المواطنين فى عمليات الذبح.

كما تفقد رئيس المدينة ، حديقة الطفل ووجه بصيانتها وتزينها احتفالا بعيد الاضحى المبارك ، كما تابع أعمال التجميل بالمدينة ، ووحدة الجعفرية وسير العمل بالمخابز البلدى للتأكد من جودة الرغيف والوزن.

جولة رئيس المدينة على الحدائق رئيس مدينة السنطة يتفقد المجازر رئيس المدينه يتفقد الحدائق





