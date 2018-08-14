صور.. رئيس زيمبابوى يشهد احتفالات يوم قوات الدفاع بالملعب الوطنى

شهد إيميرسون منانجاجوا رئيس زيمبابوى، اليوم الثلاثاء، الاحتفالات بيوم قوات الدفاع فى الملعب الرياضى الوطنى فى هرارى، بحضور أكسيليا منانجاجوا السيدة الأولى فى زيمبابوى، و كونستنتينو تشيوينجا، نائب الرئيس، حيث تفقد رئيس زيمبابوى حرس الشرف بالسيارة خلال الاحتفالات .
وعرضت أعضاء فى مسابقات قوات الدفاع عروضا عسكرية أمام الرئيس الجديد إيميرسون منانجاجوا خلال احتفالات يوم قوات الدفاع فى الاستاد الوطنى للرياضيات، فيما هلل شعراء للرئيس الجديد أثناء الاحتفالات.
كما ظهرت أكسيليا منانجاجوا السيدة الأولى فى زيمبابوى، تتحدث إلى كونستنتينو تشيوينجا، نائب الرئيس خلال الاحتفالات فى الملعب الرياضى فى هرارى.
رئيس زيمبابوى يتفقد حرس الشرف خلال الاحتفالات بيوم قوات الدفاع
منانجاجوا يتفقد حرس الشرف بالسيارة فى الملعب الرياضى الوطنى فى هرارى
أعضاء فى مسابقات قوات الدفاع خلال احتفال يوم قوات الدفاع
إيميرسون منانجاجوا خلال احتفالات يوم قوات الدفاع فى الملعب الرياضى الوطنى فى هرارى
رئيس زيمبابوى فى الملعب الرياضى الوطنى فى هرارى
أعضاء في مسابقات قوات الدفاع فى الاستاد الوطنى للرياضيات فى هرارى
أعضاء قوات الدفاع يحضرون احتفالات يوم قوات الدفاع
يحتفظ أفراد قوات الدفاع بالحراسة أثناء الاحتفالات
عضو فى قوات الدفاع الزمبابوية يقف تحت الحراسة خلال الاحتفالات
شعراء يهللون للرئاسة إمرسون منانجاجوا يصلون إليهم أثناء الاحتفالات
السيدة الأولى فى زيمبابوى أكسيليا منانجاجوا تتحدث إلى نائب الرئيس كونستنتينو تشيوينغا خلال الاحتفالات
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