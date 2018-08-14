صور.. رئيس زيمبابوى يشهد احتفالات يوم قوات الدفاع بالملعب الوطنى

كتب حازم عادل - تصوير وكالات

شهد إيميرسون منانجاجوا رئيس زيمبابوى، اليوم الثلاثاء، الاحتفالات بيوم قوات الدفاع فى الملعب الرياضى الوطنى فى هرارى، بحضور أكسيليا منانجاجوا السيدة الأولى فى زيمبابوى، و كونستنتينو تشيوينجا، نائب الرئيس، حيث تفقد رئيس زيمبابوى حرس الشرف بالسيارة خلال الاحتفالات .

وعرضت أعضاء فى مسابقات قوات الدفاع عروضا عسكرية أمام الرئيس الجديد إيميرسون منانجاجوا خلال احتفالات يوم قوات الدفاع فى الاستاد الوطنى للرياضيات، فيما هلل شعراء للرئيس الجديد أثناء الاحتفالات.

كما ظهرت أكسيليا منانجاجوا السيدة الأولى فى زيمبابوى، تتحدث إلى كونستنتينو تشيوينجا، نائب الرئيس خلال الاحتفالات فى الملعب الرياضى فى هرارى.