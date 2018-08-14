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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 03:25 م
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صور .. السيطرة على حريق هائل نشب داخل منزل بالفرافرة دون خسائر بشرية

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 03:04 م
صور .. السيطرة على حريق هائل نشب داخل منزل بالفرافرة دون خسائر بشرية اثار الحريق
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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نشب حريق هائل في احد المنازل بقرية على بن ابي طالب التابعة لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، أسفر عن احتراق محتويات المنزل بالكامل دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية بين أهالي المنزل .
 
فيما تسبب الحريق في نفوق 8 رؤوس أغنام، وعدد من الطيور والغلال، واحتراق أثاث المنزل حيث تم الدفع بوحدات الإطفاء إلى موقع الحريق، والسيطرة عليه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 
 
من جانبه تفقد  اللواء  محمد الفحام رئيس مركز ومدينة الفرافرة يرافقة  ايمن سعدالله مدير ادارة التضامن بالفرافرة موقع الحريق ووجه بصرف 5 بطانيات و3 مراتب من الوحدة المحلية لمركز ومدينه الفرافرة وقامت ادارة التضامن الاجتماعى بعمل حصر للتلفيات، والعمل على سرعة صرف إعانات عاجلة للمتضررين من الحريق .
 
 
اثار الحريق
اثار الحريق

رئيس المركز يتفقد الحريق
رئيس المركز يتفقد الحريق

احتراق محتويات المنزل
احتراق محتويات المنزل

تدمير محتويات المنزل بسبب الحريق
تدمير محتويات المنزل بسبب الحريق

صرف بطاطين و أغطية المتضررين
صرف بطاطين و أغطية المتضررين

التضامن الاجتماعي بحصر الخسائر
التضامن الاجتماعي بحصر الخسائر

اللواء محمد الفحام يتابع الحصر
اللواء محمد الفحام يتابع الحصر

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
 

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