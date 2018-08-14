صور..الجيش الأفغانى ينتشر فى غزنة عقب انسحاب "طالبان" وسط هروب الأهالى

كتب حازم عادل تصوير وكالات

انتشر الجيش الأفغانى فى أنحاء مدينة غزنة الأفغانية بعد انسحاب عناصر حركة طالبان من بعض مناطق المدينة، وذلك عقب القتال بين قوات الأمن الأفغانية وحركة طالبان عقب محاولة عناصر الحركة الاستيلاء على نقاط أمنية بالمدينة .

ونشر الجيش الأفغانى دوريات أمنية ونقط تقتيش على الطريق السريع فى غزنة، عقب هروب عدد كبير من أهالى إقليم غزنى بسبب القتال الذى حدث على مدار الأيام الماضية.

وكان طارق شاه بهرامى، وزير الدفاع الأفغانى، أعلن مقتل 194 متمردا، ومصرع 20 مدنيا جراء القتال الدائر منذ يوم الجمعة الماضى، بالأضافة إلى مقتل 70 فردا من قوات الشرطة.