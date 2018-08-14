صور..الجيش الأفغانى ينتشر فى غزنة عقب انسحاب "طالبان" وسط هروب الأهالى

انتشر الجيش الأفغانى فى أنحاء مدينة غزنة الأفغانية بعد انسحاب عناصر حركة طالبان من بعض مناطق المدينة، وذلك عقب القتال بين قوات الأمن الأفغانية وحركة طالبان عقب محاولة عناصر الحركة الاستيلاء على نقاط أمنية بالمدينة .
ونشر الجيش الأفغانى دوريات أمنية ونقط تقتيش على الطريق السريع فى غزنة، عقب هروب عدد كبير من أهالى إقليم غزنى بسبب القتال الذى حدث على مدار الأيام الماضية.
وكان طارق شاه بهرامى، وزير الدفاع الأفغانى، أعلن مقتل 194 متمردا، ومصرع 20 مدنيا جراء القتال الدائر منذ يوم الجمعة الماضى، بالأضافة إلى مقتل 70 فردا من قوات الشرطة.
جنود الجيش الوطني الأفغاني يحرسون دورية على الطريق السريع غزنة
جندى من الجيش الأفغانى يراقب نقطة تفتيش على الطريق السريع غزنة
جنود الجيش الوطنى الأفغانى يراقبون عند نقطة تفتيش على الطريق السريع غزنة
أطفال أفغان يركبون سيارة أثناء فرارهم من منازلهم فى أعقاب قتال عنيف فى إقليم غزنى
الأطفال يهربون فى سيارة بعد قتال طالبان مع الأمن
إحدى العائلات الأفغانية فى سيارة أثناء فرارها من منازلها بعد قتال عنيف فى إقليم غزني
العائلات الأفغانية تترك منازلها بكابول فى أفغانستان
الجيش الأفغانى ينتشر فى غزنة
جندي من الجيش الأفغانى يتفقد أحد الركاب عند نقطة تفتيش فى غزنة
الجيش الأفغانى يضع نقاط تفتيش فى غزنة بعد انسحاب طالبان
جندي أفغانى فى كابول
الخوف يظهر على أطفال أفغان أثناء هروبهم من غزنة
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