صور.. الاجتماع داخل الميكروباصات أحدث خطط الإرهابيين للتخطيط لتنفيذ عملياتهم

كشف سقوط الخلية الإرهابية التي أعلنت وزارة الداخلية عن ضبطها منذ قليل بالبحيرة، عن أحدث خطط العناصر الإرهابية لعقد اجتماعتهم بهدف التخطيط لعملياتهم الإجرامية فى سيارات "ميكروباص" لتضليل الشرطة، وذلك بعد نجاح الضربات الاستباقية التى استهدفت أوكارهم داخل الشقق المفروشة.
وأوضح مصدر أمنى، أن تعليمات جديدة صدرت لهؤلاء العناصر من الكوادر الهاربين بالخارج بالابتعاد عن الشقق المفروشة التى باتت "كارت محروق" واللجوء إلى وسائل المواصلات العامة بشراء سيارة ميكروباص "تمناية" لعقد اللقاءات داخلها "كتمويه" حتى يصبح الظاهر للأمن بالشارع أنها سيارة تقل ركاب عاديين وتم التعامل مع تلك المعلومات وأكدت التحريات صحتها وبناءًا عليه تم العرض على نيابة أمن الدولة باستهداف سيارة ميكروباص بالبحيرة.
السسيارة المضبوطة مع خلية البحيرة
وكانت معلومات قد توافرت لقطاع الأمن الوطنى بإصدار القيادات الإخوانية الهاربة بالخارج تكليفات لعناصرهم من القيادات الهاربة داخل البلاد لإعادة إحياء نشاط الجماعة لتنفيذ مخطط يعتمد على نشر الشائعات المغلوطة لإثارة المواطنين وحثهم على التظاهر وإحداث حالة من الفوضى مع توفير أوجه الدعم المالى اللازم لتنفيذ ذلك المخطط بهدف زعزعة الاستقرار الداخلى تزامناً مع ذكرى فض الإعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية .
وعثر بحوزتهم على العديد من الأوراق التنظيمية والوسائط الإلكترونية التى تحوى التكليفات الصادرة لهم لتنفيذ مخططاتهم بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة بعملات مختلفة وأجهزة حاسب آلى .
خلية أكتوبرالمضبوطة
وأوضحت الداخلية فى بيانها، أنه تم أيضًا التوصل لخلية إرهابية خلال لقاء لعناصر قيادية هاربة من محافظة سوهاج بنطاق مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة وضبط المشاركين وهم كلًا من القيادى الإخوانى السيد عبد الله السيد عبد الله محكوم عليه بالسجن 15 سنة فى القضية رقم 8859 / 2013 جنايات ثان سوهاج، والقيادى الإخوانى محمد البدرى عبد الرحمن صادق الجداوى محكوم عليه بالسجن عشر سنوات فى القضية رقم 1351/2015 جنايات جرجا ، والقيادى الإخوانى أحمد مرسى رزق بخيت محكوم عليه بالسجن 10 سنوات فى القضية رقم 10258/2015 جنايات المراغة وبالسجن 5 سنوات فى القضية رقم 2209/2016 جنايات مركز سوهاج، الإخوانى محمود محمد المتولى أمين أحمد الجمل، الإخوانى محمد ثروت على محمود، الإخوانى عبد الرحمن عبد الوهاب محمد بيومى.
كما أكدت نتائج الفحص مسئولية المضبوطين عن توفير أوجه الدعم المالى من خلال التنظيم الدولى للإخوان لإعادة إحياء أنشطة الجماعة الإرهابية بالداخل للإنفاق على تحركات عناصر الجماعة الإرهابية فى محاولة لإثارة الشارع المصرى خلال الفترة القادمة.
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