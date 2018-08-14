صور.. الاجتماع داخل الميكروباصات أحدث خطط الإرهابيين للتخطيط لتنفيذ عملياتهم

كتبت : دينا الحسينى

كشف سقوط الخلية الإرهابية التي أعلنت وزارة الداخلية عن ضبطها منذ قليل بالبحيرة، عن أحدث خطط العناصر الإرهابية لعقد اجتماعتهم بهدف التخطيط لعملياتهم الإجرامية فى سيارات "ميكروباص" لتضليل الشرطة، وذلك بعد نجاح الضربات الاستباقية التى استهدفت أوكارهم داخل الشقق المفروشة.

وأوضح مصدر أمنى، أن تعليمات جديدة صدرت لهؤلاء العناصر من الكوادر الهاربين بالخارج بالابتعاد عن الشقق المفروشة التى باتت "كارت محروق" واللجوء إلى وسائل المواصلات العامة بشراء سيارة ميكروباص "تمناية" لعقد اللقاءات داخلها "كتمويه" حتى يصبح الظاهر للأمن بالشارع أنها سيارة تقل ركاب عاديين وتم التعامل مع تلك المعلومات وأكدت التحريات صحتها وبناءًا عليه تم العرض على نيابة أمن الدولة باستهداف سيارة ميكروباص بالبحيرة.

السيارة الميكروباص التي عقد بداخلها اللقاء



وأشار المصدر، لـ"اليوم السابع"، إلى أن وسائل المواصلات العامة فى قبضة رجال الأمن وهناك حملات يومية على مواقف الأجرة العشوائية ومواقف نقل الركاب بين المحافظات فضلاً عن لاحملات التى يشنها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات، والتى تستهدف خطوط مترو الأنفاق الثلاثة، ومحطات السكة الحديد لضبط المشتبه فيهم والمطلوبين أمنياً والهاربين من أحكام وجهود هذة الحملات يتابعها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدار الساعة مع قيادات الوزارة.



السسيارة المضبوطة مع خلية البحيرة السسيارة المضبوطة مع خلية البحيرة

وكانت معلومات قد توافرت لقطاع الأمن الوطنى بإصدار القيادات الإخوانية الهاربة بالخارج تكليفات لعناصرهم من القيادات الهاربة داخل البلاد لإعادة إحياء نشاط الجماعة لتنفيذ مخطط يعتمد على نشر الشائعات المغلوطة لإثارة المواطنين وحثهم على التظاهر وإحداث حالة من الفوضى مع توفير أوجه الدعم المالى اللازم لتنفيذ ذلك المخطط بهدف زعزعة الاستقرار الداخلى تزامناً مع ذكرى فض الإعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية .

خلية البحيرة

وأسفرت الجهود عن تحديد مكان لقاء عناصر قيادية هاربة من محافظة البحيرة داخل إحدى وسائل النقل ميكروباص بنطاق مركز المحمودية بمحافظة البحيرة وضبط المشاركين وهم كلٍا من الإخوانى محمد عبدالله محمد الركيبى والإخوانى على محمد عبدالحميد الحلاج والإخوانى عبد الحميد أبوالنجا حامد أبو النجا والإخوانى محمد حسن محمد الزنكلى والإخوانى رمضان عطية عبد المولى السقا والإخوانى صلاح فتحى عبد الفتاح الدمرداش والإخوانى حسن أنصارى محمود سعد.

وعثر بحوزتهم على العديد من الأوراق التنظيمية والوسائط الإلكترونية التى تحوى التكليفات الصادرة لهم لتنفيذ مخططاتهم بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة بعملات مختلفة وأجهزة حاسب آلى .



خلية أكتوبرالمضبوطة خلية أكتوبرالمضبوطة

وأوضحت الداخلية فى بيانها، أنه تم أيضًا التوصل لخلية إرهابية خلال لقاء لعناصر قيادية هاربة من محافظة سوهاج بنطاق مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة وضبط المشاركين وهم كلًا من القيادى الإخوانى السيد عبد الله السيد عبد الله محكوم عليه بالسجن 15 سنة فى القضية رقم 8859 / 2013 جنايات ثان سوهاج، والقيادى الإخوانى محمد البدرى عبد الرحمن صادق الجداوى محكوم عليه بالسجن عشر سنوات فى القضية رقم 1351/2015 جنايات جرجا ، والقيادى الإخوانى أحمد مرسى رزق بخيت محكوم عليه بالسجن 10 سنوات فى القضية رقم 10258/2015 جنايات المراغة وبالسجن 5 سنوات فى القضية رقم 2209/2016 جنايات مركز سوهاج، الإخوانى محمود محمد المتولى أمين أحمد الجمل، الإخوانى محمد ثروت على محمود، الإخوانى عبد الرحمن عبد الوهاب محمد بيومى.

كما أكدت نتائج الفحص مسئولية المضبوطين عن توفير أوجه الدعم المالى من خلال التنظيم الدولى للإخوان لإعادة إحياء أنشطة الجماعة الإرهابية بالداخل للإنفاق على تحركات عناصر الجماعة الإرهابية فى محاولة لإثارة الشارع المصرى خلال الفترة القادمة.