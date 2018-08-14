صور.. ارتفاع عدد ضحايا انهيار جسر جنوة بإيطاليا إلى 35 شخصا

رويترز

يبحث رجال الإنقاذ اليوم الثلاثاء عن ناجين وجثث وسط حطام جسر للسيارات انهار فى الصباح فى مدينة جنوة الساحلية بشمال إيطاليا مما أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص.

ونقلت وكالة أنسا الإيطالية للأنباء عن مصادر بفرقة الإطفاء قولها إن 35 شخصا على الأقل ربما لاقوا حتفهم فى حين أن الإحصاء الرسمى يقول إن عدد القتلى 20.

جاء انهيار جزء من الجسر يبلغ ارتفاعه 50 مترا، بما فى ذلك برج مثبت بعدة دعامات، لدى مرور 35 سيارة فوقه على أسطح مخازن وأبنية أخرى مما أدى إلى سقوط كتل كبيرة من الخرسانة فى قاع نهر.



انتشال الضحايا

وقالت أليساندرا بوتشى مسؤولة الشرطة فى جنوة "ما زلنا نحاول انتشال ناجين من الحطام.. نأمل العثور على المزيد من الأحياء".

وخلال ساعات من الكارثة فى صباح يوم هطلت فيه الأمطار بغزارة قالت الحكومة التى تولت السلطة فى يونيو حزيران إن انهيار الجسر يوضح أن إيطاليا بحاجة إلى إنفاق المزيد من الأموال على تحسين بنيتها التحتية المتهالكة وتجاهل القيود التى يفرضها الاتحاد الأوروبى على الميزانية إذا دعت الضرورة.

وقال نائب رئس الوزراء ماتيو سالفينى الذى يقود حزب الرابطة اليمينى الذى يشارك فى ائتلاف حاكم مع حركة 5-نجوم "يجب أن نسأل أنفسنا عما إذا كان احترامنا لهذه القيود (على الميزانية) أهم من سلامة مواطنينا الإيطاليين. بالتأكيد الأمر ليس كذلك بالنسبة لي".



تحطم السيارات

وقال سالفينى إنه يرغب فى معرفة "أسماء وألقاب المسؤولين عن الواقعة لأن حادثة من هذا النوع ليست مقبولة فى عام 2018".

وأضاف "يجب أن يدفعوا ثمن كل شيء ويجب أن يدفعوا الكثير".

ويعمل نحو 300 رجل إطفاء وسط الحطام بالاستعانة بكلاب مدربة لمحاولة تحديد أماكن الناجين.

وقالت خدمة الإطفاء المحلية إن الجسر انهار فى حوالى الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلى (0930 بتوقيت جرينتش) أثناء هطول أمطار غزيرة. وعرض التلفزيون صورا للجزء المنهار من الجسر الذى أقيم على الطريق السريع (إيه10) فى ستينيات القرن الماضى.



أحد الضحايا



جانب من انهيار الجسر



جسر جنوة



رجال الإنقاذ



ضحايا انهيار الجسر

وأجريت للجسر أعمال إعادة هيكلة عام 2016. وقالت الشركة المشغلة للطريق السريع إن أعمالا لتدعيم أساس الجسر كانت تجرى أثناء انهياره.

وانهار الجسر فوق نهر وقضبان للسكك الحديدية ومبان. والطريق السريع المقام عليه الجسر هو الشريان الرئيسى للريفيرا الإيطالية وساحل جنوب فرنسا. وتوقفت حركة القطارات فى مختلف أنحاء مدينة جنوة.