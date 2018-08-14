صحف الكويت تبرز رفض "السيسى" تحول اليمن لمنصة تهديد للعرب أو الملاحة الدولية

الكويت (أ ش أ)

أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، تأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال لقائه أمس بالرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، برفض مصر تحول اليمن إلى منصة، تهدد العرب أو الملاحة الدولية.

وقالت صحيفة الجريدة" فى صفحتها الأولى تحت عنوان (مصر لن تسمح بتحول اليمن إلى منصة تهدد العرب أو الملاحة) إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد خلال قمة ثنائية جمعته أمس بالرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، أن القاهرة تؤيد الحل السياسى للأزمة اليمنية، وأهمية تحقيق التوافق بين مختلف الأطراف السياسية، مرحبا بجهود المبعوث الأممى إلى اليمن، الساعية إلى استئناف المفاوضات وفقا للمرجعيات الأساسية المتفق عليها دوليا، وفى مقدمتها المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطنى، وقرارات مجلس الأمن، وفى مقدمتها القرار رقم 2216.

وأشارت إلى أنه فى الوقت الذى أكد فيه الرئيس هادى أن استقرار اليمن وإنهاء انقلاب جماعة الحوثى، ضرورة لاستقرار الملاحة فى البحر الأحمر، جدد الرئيس السيسى رفض مصر القاطع، أن يتحول اليمن إلى موطئ نفوذ لقوى غير عربية، أو منصة لتهديد أمن واستقرار الدول العربية، أو حرية الملاحة فى البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

ونقلت عن وزير الخارجية اليمنى خالد اليمانى قوله، إن الرئيس هادى شكر الرئيس السيسى على استضافة مصر لآلاف اليمنيين برحابة صدر، وعدم معاملتهم كلاجئين، مؤكدا أن لمصر مواقف عروبية كثيرة، خاصة مع الشعب اليمني.

ومن جانبها، قالت صحيفة "الأنباء" تحت عنوان (السيسي: نرفض تحول اليمن إلى منصة لتهديد أمن الأشقاء) إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد إيمان مصر الراسخ، بأن أمن واستقرار اليمن، يمثل أهمية قصوى ليس للأمن القومى المصرى فحسب، وإنما لأمن واستقرار المنطقة بأكملها، مشددا على رفض مصر بشكل قاطع لأن يتحول اليمن إلى موطئ نفوذ لقوى غير عربية أو منصة لتهديد أمن واستقرار الدول العربية، أو حرية الملاحة فى البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأشارت إلى ان الرئيس السيسى أكد خلال لقائه بالرئيس اليمنى، التزام مصر الأصيل بدعم واستقرار اليمن ووحدة أراضيه، ودعمها المتواصل للحكومة الشرعية اليمنية، من أجل التغلب على التحديات الراهنة، والتصدى بحزم لمن يريد العبث بمقدرات الشعب اليمني.

ولفتت إلى أن الرئيس السيسى أكد أن الأزمة اليمنية تمر بمرحلة دقيقة ومفصلية، امتدت تداعياتها لتضاعف من التحديات الجسيمة التى تمر بها المنطقة العربية، وتهدد أمنها واستقرارها بشكل غير مسبوق، وهو الأمر الذى يستلزم من الجميع تضافر الجهود، وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بين الدول العربية، لدرء الأخطار المتصاعدة التى باتت تواجه الجميع، ولتغيير الواقع الصعب الذى يعيشه الشعب اليمني.

بدورها، قالت صحيفة "السياسة" تحت عنوان (السيسي: مصر ترفض تحوُّل اليمن إلى موطئ نفوذ لقوى غير عربية)، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، جدد رفض مصر القاطع لتحول اليمن إلى موطئ نفوذ لقوى غير عربية؛ وذلك خلال لقائه مع الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى فى القاهرة أمس، مشددا على رفض القاهرة تحول اليمن إلى منصة لتهديد أمن واستقرار الدول العربية.

وأضافت أن الرئيس السيسى أكد حرصه على تطوير أواصر العلاقات بين البلدين، معربا عن ثقته فى قدرة اليمن على استعادة عافيته، دون النظر لأصحاب المصالح الضيقة، مؤكدا فى الوقت نفسه حرص مصر على استقرار ووحدة اليمن.

وقالت صحيفة "القبس" تحت عنوان (السيسى: لن يكون اليمن موطئا لغير العرب)، إن مصر جددت رفضها القاطع أن يتحول اليمن إلى موطئ نفوذ لقوى غير عربية، أو منصة لتهديد أمن واستقرار الدول العربية، أو حرية الملاحة فى البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأضافت ان الرئيس السيسى أكد خلال لقائه بالرئيس اليمنى، دعم القاهرة للحكومة الشرعية اليمنية، من أجل التغلّب على التحديات الراهنة، والتصدى بحزم لمن يريد العبث بمقدرات الشعب اليمني.

وأشارت إلى ان الرئيس اليمنى قال إنه بحث مع الرئيس السيسى، التهديدات التى تقوم بها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، على حركة التجارة الدولية فى مضيق باب المندب والبحر الأحمر، مؤكدا عدم السماح لميليشيا الحوثى، بتهديد التجارة المارة من خلال هذا الممر الملاحى الدولى.