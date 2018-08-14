شركة بريطانية تلغى مشروع محطة شمسية فى إيران قيمته 570 مليون دولار

رويترز

قالت كويركوس البريطانية لاستثمارات الطاقة المتجددة إنها ستوقف بناء مشروع طاقة شمسية قيمته 500 مليون يورو (570 مليون دولار) فى إيران بسبب العقوبات التى فرضتها الولايات المتحدة على طهران حديثا.

كانت محطة الطاقة الشمسية فى إيران ستصبح أول استثمار فى الطاقة المتجددة خارج أوروبا تقوم به كويركوس، وسادس أكبر محطة فى العالم بقدرة 600 ميجاوات.

وأدت العقوبات التى فرضتها الولايات المتحدة على إيران فى وقت سابق هذا الشهر إلى قيام البنوك وشركات عدة فى أنحاء العالم بتقليص التعاملات مع طهران.

وقال دييجو بياسى الرئيس التنفيذى لكويركوس فى رسالة بالبريد الإلكتروني اليوم الثلاثاء "بعد العقوبات الأمريكية على إيران، قررنا وقف جميع الأنشطة هناك، بما فيها مشروعنا البالغ قدرته 600 ميجاوات. سنواصل مراقبة الوضع عن كثب".

وأحجم بياسي عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

كان من المتوقع أن تستغرق أعمال الإنشاءات 3 سنوات مع تشغيل 100 ميجاوات وتوصيلها بشبكة الكهرباء كل 6 أشهر.