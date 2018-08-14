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شرطة بريطانيا: نتعامل مع حادثة البرلمان على أنها عمل إرهابى

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 11:38 ص
شرطة بريطانيا: نتعامل مع حادثة البرلمان على أنها عمل إرهابى الشرطة البريطانية أمام البرلمان
رويترز
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قالت الشرطة البريطانية إنها نتعامل مع حادثة البرلمان فى هذه المرحلة على أنها عمل إرهابى.

وذكرت الشرطة ، فى بيان لها ، أنه تم اعتقال رجل بعد حادث الإصطدام فى منطقة وستمنستر صباح اليوم وأنها فى انتظار تقرير عن حالة المصابين ولايزال الضباط منتشرين فى المنطقة وتم فرض طوق أمنى لمساعدة التحقيق.. مشيرة إلى أنه تم إغلاق محطة قطارات وستمنستر للأنفاق والتحقيقات جارية.

ولاتزال سيارات الشرطة تتوافد على المنطقة بينما عززت القوات من انتشارها فى محيط البرلمان والشوارع القريبة منها ، وأغلقت المنطقة بالكامل حيث تم اتخاذ الاجراءات المعتادة للتعامل مع أى حادث إرهابى محتمل بينما تتعامل سيارات الإسعاف مع المصابين فى موقع الحادث فى حين تم نقل اثنين منهم إلى المستشفى..ولم تصدر الشرطة أى تفاصيل أخرى حول هوية السائق وما إذا كان الحادث إرهابيا.

 

 


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