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شاهد.. رئيس إندونيسيا يستعرض خسائر زلزال لومبوك البالغة 5 تريليونات روبية

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 07:16 ص
شاهد.. رئيس إندونيسيا يستعرض خسائر زلزال لومبوك البالغة 5 تريليونات روبية رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو
كتب محمد رضا
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وصل الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو، إلى جزيرة لومبوك، حيث تسببت هزة أرضية وقعت يوم 5 أغسطس الجارى فى الجزيرة الإندونيسية، وبلغت قوتها 7 درجات على مقياس ريختر فى إصابة مئات الأشخاص وتشريد عشرات الآلاف الآخرين من منازلهم، وجاءت زيارة الرئيس الإندونيسى لتفقد أوضاع المواطنين المضارين من الزلزال.

وقال الرئيس الإندونيسى "وصلت إلى لومبوك بعد ظهر هذا اليوم.. شعور حزين"، وأضاف "لدى تقرير من الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث (BNPB)، حتى يومنا هذا، مات ضحية زلزال 7 درجات على مقياس ريختر فى لومبوك، الأحد، فى الأسبوع الماضى، ما لا يقل عن 436 شخصًا، وأصيب 1353 شخصا، و 352.736 لاجئ على الأقل، وأضاف "بالإضافة إلى الخسائر فى الأرواح سجلت أضرار مادية، حيث دمر 67.875 منزلًا، و606 مدرسة، و6 جسور، و3 مستشفيات و10 مراكز صحية، و15 مسجدًا و50 غرفة للصلاة، وتقدر الخسائر الناجمة عن الزلزال بأكثر من 5 تريليونات روبية".

رئيس إندونيسيا مع المتضريين من زلزال لومبوك
رئيس إندونيسيا مع المتضريين من زلزال لومبوك

 

وقضى جوكو ويدودو، يومه فى تفقد خيام اللاجئين ومتابعة التعامل مع الكوارث فى لومبوك سواء فى مطابخ إعداد الطعام للمتضررين من الزلزال أو المستشفيات الميدانية، وقال الرئيس الإندونيسى "كان المساء تقريبًا، عندما وصلت إلى Karangkates، منطقة Gangga فى شمال لومبوك، وأتيحت لى الفرصة للتحدث مع السكان وترفيه الأطفال فى مخيم اللاجئين، وأقمت صلاة المغرب مع السكان فى مسلك الطوارئ فى خيمة من القماش المشمع ذات الجدران البلاستيكية".

تدوينة رئيس إندونيسيا عن زلزال لومبوك
تدوينة رئيس إندونيسيا عن زلزال لومبوك

 

وتابع "تأثرت شمال لومبوك بالكارثة بسبب موقعها القريب جدًا من مركز الزلزال، وذهبت إلىLekok Hamlet ، فى منطقةGangga ، وسأل لاجئ عن مساعدة مالية لإصلاح وإعادة بناء منزله المنهار، ويجب أن أقول، ساعد السكان أنفسهم وسيعملون جنبًا إلى جنب مع الحكومة لبناء المنازل التى تضررت بشكل كبير، التى ستتكلف 50 مليون روبية إندونيسية".

رئيس إندونيسيا يصل إلى جزيرة لومبوك
رئيس إندونيسيا يصل إلى جزيرة لومبوك

 

استقبال رئيس إندونيسيا فى لومبوك
استقبال رئيس إندونيسيا فى لومبوك

 

 


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