شاهد توقيع ترامب على قانون موازنة الدفاع.. وسيناتور يؤكد دعمه لمشروع القانون

كتب محمد رضا

تفقد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، قاعدة (فورت درم) للجيش الأمريكى فى نيويورك، ووقع ترامب خلال زيارته للقاعدة العسكرية، على قانون موازنة الدفاع التى تبلغ 716 مليار دولار، مؤكدًا أنها تعد الأكبر فى التاريخ الحديث.

Great to be in Fort Drum, New York with our HEROES! https://t.co/Ke54QGZbU7 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2018

وقال الرئيس الأمريكى "رائع أن تكون فى (فورت درام)، فى نيويورك مع أبطالنا!"، وأضاف "كان شرف عظيم لى أن أوقع مشروع قانون الدفاع الجديد الخاص بنا ليصبح قانونًا، وأن أشيد بأعظم الجنود فى تاريخ العالم، الجيش الأمريكى، قانون تفويض الدفاع الوطنى هو أهم استثمار فى جيشنا ورجال حربنا فى التاريخ الحديث!".

ومن جانبه، قال السيناتور جيم إنهوف، "اليوم، وقع الرئيس دونالد جى. ترامب، على قانون تفويض "جون س. ماكين" للدفاع الوطنى ليصبح قانونًا، لكنه أثبت مرة أخرى أنه قائد عظيم فى جهودنا لإعادة بناء الجيش واستعادة ميزتنا النوعية والكمية التى تدهورت فى عهد الرئيس أوباما، وهو يشاركنا التزامنا بضمان حصول الرجال والنساء الذين يرتدون الزى العسكرى على التدريب والموارد والمعدات التى يحتاجونها لإنجاز المهمة".



الرئيس الأمريكى دونالد ترامب

وأضاف السيناتور الأمريكى، "إلى كل من جنودنا، البحارة، الطيارين والمارينز - هذه هى المساعدة التى وعدنا بها، إنه فى الطريق"، وتابع "أنا فخور بهذا المشروع لاتخاذ الخطوات الحاسمة التى نحتاجها لتقوية استعدادنا العسكرى وتقديم رواتب مستحقة لقواتنا، هذا هو أقرب وقت سيتم فيه توقيع اتفاقية قانون التمييز العنصرى (NDAA) فى أكثر من 40 عامًا".

وتابع "هذه الأهمية التاريخية ستفقد إذا أخفقنا فى تمرير اعتمادات لمواءمة التفويض الصادر اليوم، إن جيشنا يستحق تمويلاً مستقراً ثابتاً وسأواصل العمل مع زملائى فى الكونجرس لضمان تمرير مشروع قانون مخصصات الدفاع قبل نهاية السنة المالية".



القوات الأمريكية فى قاعدة فورت درم



ترامب يلقى كلمة أمام القوات الأمريكية