شاهد توقيع ترامب على قانون موازنة الدفاع.. وسيناتور يؤكد دعمه لمشروع القانون

تفقد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، قاعدة (فورت درم) للجيش الأمريكى فى نيويورك، ووقع ترامب خلال زيارته للقاعدة العسكرية، على قانون موازنة الدفاع التى تبلغ 716 مليار دولار، مؤكدًا أنها تعد الأكبر فى التاريخ الحديث.

Great to be in Fort Drum, New York with our HEROES! https://t.co/Ke54QGZbU7