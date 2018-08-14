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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 02:23 م
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شاهد.. أولى لقطات انهيار أحد الجسور بمدينة جنوة الإيطالية

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 01:59 م
شاهد.. أولى لقطات انهيار أحد الجسور بمدينة جنوة الإيطالية الجسر المنهار
كتب فاطمة شوقى- سمير حسنى
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أظهر مقطع فيديو، بثته وسائل إعلام، ارتفاع الجسر الضخم الذى انهار قبل قليل، فى جنوة الإيطالية، والذى يربط بين منطقتين عند مدخل مدينة جنوة، حيث قطع إلى نصفين وانهار لمسافة تجاوزت الـ 100 متر.

وذكرت قناة "يورو نيوز" الأوروبية، اليوم الثلاثاء، انهيار جسر فى طريق سريع بالقرب من مدينة "جنوة" فى شمال إيطاليا، حيث أعلنت خدمة الإسعاف عن سقوط عشرات القتلى.

وقال جهاز الإطفاء إنه يخشى سقوط عددا من السيارات بعد انهيار الجسر الذى يعد جزء من طريق سريع فى جنوة.

كما أكد وزير النقل الإيطالى دانيلو تونينيلى، على تويتر أنه يتابع القضية بأقصى قدر من القلق فى مواجهة ما يمكن أن يكون مأساة هائلة، مؤكدا أنه على اتصال وثيق بالأمن هناك وسيسافر إلى المنطقة على الفور.

وقال وزير الداخلية، ماتيو سالفينى، على تويتر "نحن نتابع الوضع فى جنوة بعد انهيار الجسر، ونشكر 200 من رجال الإطفاء وغيرها من الأبطال الذين يعملون فى المنطقة لإنقاذ الأرواح.

 

 


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