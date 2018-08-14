شاهد.. أمريكى يسرق طائرة ويفجر منزله انتقاما من زوجته

كتب محسن البديوى

لقى رجل مصرعه، أمس الاثنين، بعدما صدم بطائرة صغيرة كان يقودها منزله فى بلدة بايسن، بولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك حسبما ذكرت قناة "يورونيوز" فى تقرير مصور.

وكان دوان يوود قد سرق طائرة من نوع سيسنا 525 من شركة كان يعمل بها فى مطار "سبانيش فورك"، بعد أن أطلق سراحه من السجن الذى دخله نتيجة خلاف عائلى مع زوجته.

وأكد رقيب الشرطة ساندوفال نيومى، بأن الزوجة وابنه تمكنا من الهرب من المنزل قبل ارتطام الطائرة، فيما قال باركر يوود، ابن الضحية والبالغ من العمر سبعة عشر عاما:"أخبرنى والدى أنه يحبنى، وأننى ساراه غدا، قاد شاحنته بعيدا ذلك اليوم، لازلت أفكر بمعنى الكلمات التى قالها لى".