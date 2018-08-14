سول تدعو الأردن لدعم وتأييد نظام السلام الدائم فى شبه الجزيرة الكورية

سول (أ ش أ)

أجرى رئيس البرلمان الكورى الجنوبى مون هى - سانج، محادثات رفيعة المستوى مع رئيس مجلس الأعيان الأردنى فيصل عاكف الفايز الذى وصل سول أمس الإثنين فى زيارة رسمية تلبية لدعوة من البرلمان الكورى فى يوليو الماضى

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن مون قوله إن كوريا الجنوبية والمملكة الأردنية حافظتا على علاقتهما التعاونية الوثيقة خلال الـ55 عاما الماضية منذ إقامة العلاقة الدبلوماسية بينهما 1962، وان البلدين يسعيان معا لتوسيع التعاون الاقتصادى وتنشيط التبادلات بصورة مستمرة فى المستقبل أيضا.

بدوره، قال رئيس مجلس الأعيان الفايز إن بلاده تتطلع إلى المزيد من التعاون الوثيق فى مختلف المجالات منها الاقتصاد والحديد والصلب والأمن والسياحة والتعليم وغيرها فى المستقبل، داعيا الشركات الكورية لاعتبار الأردن موطئ القدم للانطلاق إلى دول أخرى.

ودعا رئيس مجلس الأعيان الأردنى إلى تعاون كوريا الجنوبية لحل قضية اللاجئين السوريين كما وجه دعوة رسمية لرئيس البرلمان الكورى مون لزيارة الأردن فى فصل الربيع من العام المقبل.

من جانبه ، قال مون " يزداد العبء على الأردن من تدفق اللاجئين بصورة كبيرة إليها وإلى الدول المجاورة لها "، موضحا أن كوريا الجنوبية ستواصل دعمها لحل مسألة استيعاب اللاجئين فى الأردن، معبرا عن أمله فى إنهاء معاناة الشعب السورى فى أسرع وقت ممكن ليس عن طريق عمل عسكرى بل بحل سياسى.

وحول تطورات الأوضاع فى شبه الجزيرة الكورية ، أكد مون أن حكومة بلاده ستبذل كل جهودها من أجل بناء نظام السلام المستدام فى شبه الجزيرة الكورية عبر التواصل الوثيق مع المجتمع الدولى.