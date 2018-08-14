سكرتير عام المنوفية يعقد اللقاء الأسبوعى لخدمة المواطنين بالديوان العام

المنوفية - محمود شاكر

عقد اليوم الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية ، اللقاء الاسبوعي لخدمة المواطنين بمكتبه الديوان العام، حيث استمع إلي طلبات عدد من المواطنين تنوعت ما بين تصريح لبناء مخازن للمحاصيل الزراعية ، وطلب نقل كشك لشاب من ذوى الإحتياجات الخاصة في منطقة حيوية ، وشكوي تضرر من عدم تنفيذ قرار إزالة ، وطلب توفير فرصة عمل مناسبة لشاب في المنطقة الصناعية.

ووافق السكرتير العام علي الطلبات وفقاً للوائح والقوانين ومراعاة للظروف الانسانية والاجتماعية للمواطنين، وأحال الطلبات للمختصين بمديرية الزراعة والمنطقة الصناعية وإدارة التفتيش والمتابعة والادارة الهندسية بالديوان لتشكيل لجان للدراسة والبت في طلبات المواطنين واتخاذ الاجراءات اللازمة والعمل علي حل مشكلاتهم.

وأكد الدكتور أيمن مختار ، على حرص المحافظة على خدمة المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل مشاكلهم ، مؤكدا أن الإهتمام بالمواطن من أهم اولويات المحافظة.