video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 12:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

سكرتير عام المنوفية يعقد اللقاء الأسبوعى لخدمة المواطنين بالديوان العام

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 10:57 ص
سكرتير عام المنوفية يعقد اللقاء الأسبوعى لخدمة المواطنين بالديوان العام جانب من اللقاء
المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق

عقد اليوم الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية ، اللقاء الاسبوعي لخدمة المواطنين بمكتبه الديوان العام، حيث استمع إلي طلبات عدد من المواطنين تنوعت ما بين تصريح لبناء مخازن للمحاصيل الزراعية ، وطلب نقل كشك لشاب من ذوى الإحتياجات الخاصة في منطقة حيوية ، وشكوي تضرر من عدم تنفيذ قرار إزالة ، وطلب توفير فرصة عمل مناسبة لشاب في المنطقة الصناعية.

ووافق السكرتير العام علي الطلبات وفقاً للوائح والقوانين ومراعاة للظروف الانسانية والاجتماعية للمواطنين، وأحال الطلبات للمختصين بمديرية الزراعة والمنطقة الصناعية وإدارة التفتيش والمتابعة والادارة الهندسية بالديوان لتشكيل لجان للدراسة والبت في طلبات المواطنين واتخاذ الاجراءات اللازمة والعمل علي حل مشكلاتهم.

وأكد الدكتور أيمن مختار ، على حرص المحافظة على خدمة المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل مشاكلهم ، مؤكدا أن الإهتمام بالمواطن من أهم اولويات المحافظة.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سكرتير عام المنوفية يدشن مبادرة " خدمة عامة في حب مصر"

اخبار محافظه المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

السكرتير العام للمنوفية

لقاء المواطنين

تصريح بناء




لا تفوتك
رئيس شركة CSCEC: انتهاء أعمال البناء بالعاصمة الإدارية فى 3 سنوات ونصف

رئيس شركة CSCEC: انتهاء أعمال البناء بالعاصمة الإدارية فى 3 سنوات ونصف

إغلاق طريق الإسكندرية الزراعى جزئيا 15 يوما بسبب أعمال تطوير

إغلاق طريق الإسكندرية الزراعى جزئيا 15 يوما بسبب أعمال تطوير

حروب الجيل الرابع .. الحكومة تنفى 8 شائعات انتشرت فى 3 أيام.. لا تأجيل للعام الدراسى .. لا ضرائب على المقابر.. إلغاء إجازة السبت شائعة.. منع الاختلاط فى الجامعات لم يحدث.. فيلا وجيه عبد المسيح تطور ولم تهدم

حروب الجيل الرابع .. الحكومة تنفى 8 شائعات انتشرت فى 3 أيام.. لا تأجيل للعام الدراسى .. لا ضرائب على المقابر.. إلغاء إجازة السبت شائعة.. منع الاختلاط فى الجامعات لم يحدث.. فيلا وجيه عبد المسيح تطور ولم تهدم

الضربات الاستباقية تحاصر الجماعة الإرهابية.. الأمن الوطنى يفكك أخطر 4 خلايا متطرفة خططت لاستهداف البلاد وإفساد فرحة المصريين قبل عيد الأضحى.. سقوط المتطرفين فى سيناء.. وضبط الجهاديين بأكتوبر ومنفذ حادث مسطرد

الضربات الاستباقية تحاصر الجماعة الإرهابية.. الأمن الوطنى يفكك أخطر 4 خلايا متطرفة خططت لاستهداف البلاد وإفساد فرحة المصريين قبل عيد الأضحى.. سقوط المتطرفين فى سيناء.. وضبط الجهاديين بأكتوبر ومنفذ حادث مسطرد

ميسي يتبرع بـ4 ملايين بيزو أرجنتينى لأطفال سوريا قبل بدء الدراسة

ميسي يتبرع بـ4 ملايين بيزو أرجنتينى لأطفال سوريا قبل بدء الدراسة

محمد صلاح يحقق رقما مميزاً فى الدورى الإنجليزى.. تعرف عليه

محمد صلاح يحقق رقما مميزاً فى الدورى الإنجليزى.. تعرف عليه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة