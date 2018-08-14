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سقوط "سمر" تاجرة المخدرات قبل ترويجها الهيروين فى مصر القديمة

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 12:43 م
سقوط "سمر" تاجرة المخدرات قبل ترويجها الهيروين فى مصر القديمة سمر متهمة بتجارة المخدرات
كتب إبراهيم أحمد
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ألقى ضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة، القبض على "سمر س س" 27 سنة، ربة منزل، لمزاولتها نشاطا إجراميا غير مشروع فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وتتخذ من منطقة سكنها بدائرة القسم مكاناً لنشاطها الاجرامى.
 
ومن خلال الأكمنة تم ضبطها وبحوزتها كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 350 جرام، مبلغ مالى 340 جنيه، هاتف محمول، وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتها الغير مشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل اتصالها بعملائها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
 

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