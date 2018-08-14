سعر اليورو اليوم الثلاثاء 14-8-2018 وارتفاع العملة الأوروبية

كتبت- هبة حسام

ارتفع سعر اليورو الأوروبى فى تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 14-8-2018، أمام الجنيه المصرى، مقارنة بسعر ختام الأمس، ووفقاً لآخر تحديثات عدد مختلف من البنوك، جاء سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم، كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى



20.31 جنيه للشراء

20.46 جنيه للبيع



يورو

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى



20.23 جنيه للشراء

20.43 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر



20.25 للشراء

20.41 للبيع

سعر اليورو فى بنك القاهرة



20.31 للشراء

20.48 جنيه للبيع



صرف اليورو

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib



20.31 للشراء

20.49 للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية



20.30 للشراء

20.46 للبيع

اليورو عالمياً



وعلى المستوى العالمى، شهد سعر اليورو تراجعاً قرب أقل مستوى فى 13 شهرا خلال تعاملات أمس الإثنين، إذ أدى هبوط الليرة التركية إلى انخفاض حاد بالراند الجنوب أفريقى وعزز الطلب على العملات التى تعد ملاذات أمنة مثل الدولار الأمريكى والين واليابانى.