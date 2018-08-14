سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 14-8-2018 فى مصر

كتبت- هبة حسام

واصل سعر الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 14-8-2018، مسجلاً ثباتا عند سعر إغلاق تعاملات الأمس، فى مختلف البنوك العاملة بالسوق المصرى، وبحسب آخر تحديثات تلك البنوك، جاء سعر الريال السعودى، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى "متوسط السعر فى السوق المحلى"



4.75 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع



الريال-السعودي

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى



4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر



4.73 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة



4.73 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib



4.73 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية



4.72 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

السعودية تستقبل مليون و486 ألف حاجا عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية



وعلى صعيد آخر، بلغ عدد الحجاج القادمين إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس الاثنين، 1.486.958 حاجًا، وذلك وفق الإحصائية التى أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

ووفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية واس اليوم الثلاثاء، أوضحت الجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.392.928 حاجًا، وعن طريق البر 78.282 حجاج، وعبر البحر 15.748 حاجًا.