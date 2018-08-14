روسيا تخطط لإطلاق 3 صواريخ "بروتون" فى 2019

موسكو (أ ش أ)

ذكر مصدر فى مجال صناعة الصواريخ والفضاء الروسية أن عملية إطلاق 3 صواريخ حاملة من نوع "بروتون – إم" مقررة خلال الربع الأول من عام 2019 بسبب تخفى كثافة الطيران بشكل كبير عقب سلسلة من الحوادث وصيانة المحركات.

وقال المصدر، فى تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، "من المقرر فى الربع الأول من 2019 إطلاق 3 صواريخ، إطلاق تجارى لقمرين اصطناعيين "يوتلسات 5 ويست بي" و" إم إى في-1"، وإطلاق تجارى للجهاز الروسى للاتصالات "يامال-601 "، بجانب إطلاق قمر اصطناعى عسكرى للاتصالات "بلاجوفيست" رقم 4" .

وكان قد أطلق صاروخ "بروتون" الحامل مرة واحدة فقط فى عام 2018 مع القمر العسكرى الإصطناعى "بلاجوفيست" رقم 2، وفى عام 2017، أطلق "بروتون" 4 مرات، وفى عام 2016 كان هناك 3 إطلاقات، وفى عامى 2015 و2014 تمت 8 إطلاقات للصواريخ فى كل عام، وفى عامى 2013 و2012 تم إطلاق الصاروخ 10 مرات لكل سنة، وبعد واحدة من عمليات الإطلاق فى عام 2016، والتى تم فيها الكشف عن أعطال، قررت هيئة الفضاء الروسية سحب مجموعة محركات الصواريخ من أجل الصيانة ونتيجة لذلك، تم إيقاف إطلاق الصاروخ لمدة سنة واحدة .