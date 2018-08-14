video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 09:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تخطط لإطلاق 3 صواريخ "بروتون" فى 2019

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 08:30 ص
روسيا تخطط لإطلاق 3 صواريخ "بروتون" فى 2019 الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق

ذكر مصدر فى مجال صناعة الصواريخ والفضاء الروسية أن عملية إطلاق 3 صواريخ حاملة من نوع "بروتون – إم" مقررة خلال الربع الأول من عام 2019 بسبب تخفى كثافة الطيران بشكل كبير عقب سلسلة من الحوادث وصيانة المحركات.

وقال المصدر، فى تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، "من المقرر فى الربع الأول من 2019 إطلاق 3 صواريخ، إطلاق تجارى لقمرين اصطناعيين "يوتلسات 5 ويست بي" و" إم إى في-1"، وإطلاق تجارى للجهاز الروسى للاتصالات "يامال-601 "، بجانب إطلاق قمر اصطناعى عسكرى للاتصالات "بلاجوفيست" رقم 4" .

وكان قد أطلق صاروخ "بروتون" الحامل مرة واحدة فقط فى عام 2018 مع القمر العسكرى الإصطناعى "بلاجوفيست" رقم 2، وفى عام 2017، أطلق "بروتون" 4 مرات، وفى عام 2016 كان هناك 3 إطلاقات، وفى عامى 2015 و2014 تمت 8 إطلاقات للصواريخ فى كل عام، وفى عامى 2013 و2012 تم إطلاق الصاروخ 10 مرات لكل سنة، وبعد واحدة من عمليات الإطلاق فى عام 2016، والتى تم فيها الكشف عن أعطال، قررت هيئة الفضاء الروسية سحب مجموعة محركات الصواريخ من أجل الصيانة ونتيجة لذلك، تم إيقاف إطلاق الصاروخ لمدة سنة واحدة .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

روسيا ترفض محاولات التشكيك فى التزامها بتدمير الأسلحة الكيميائية

روسيا

اخبار روسيا

بروتون

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
رئيس شركة CSCEC: انتهاء أعمال البناء بالعاصمة الإدارية فى 3 سنوات ونصف

رئيس شركة CSCEC: انتهاء أعمال البناء بالعاصمة الإدارية فى 3 سنوات ونصف

إغلاق طريق الإسكندرية الزراعى جزئيا 15 يوما بسبب أعمال تطوير

إغلاق طريق الإسكندرية الزراعى جزئيا 15 يوما بسبب أعمال تطوير

حروب الجيل الرابع .. الحكومة تنفى 8 شائعات انتشرت فى 3 أيام.. لا تأجيل للعام الدراسى .. لا ضرائب على المقابر.. إلغاء إجازة السبت شائعة.. منع الاختلاط فى الجامعات لم يحدث.. فيلا وجيه عبد المسيح تطور ولم تهدم

حروب الجيل الرابع .. الحكومة تنفى 8 شائعات انتشرت فى 3 أيام.. لا تأجيل للعام الدراسى .. لا ضرائب على المقابر.. إلغاء إجازة السبت شائعة.. منع الاختلاط فى الجامعات لم يحدث.. فيلا وجيه عبد المسيح تطور ولم تهدم

الضربات الاستباقية تحاصر الجماعة الإرهابية.. الأمن الوطنى يفكك أخطر 4 خلايا متطرفة خططت لاستهداف البلاد وإفساد فرحة المصريين قبل عيد الأضحى.. سقوط المتطرفين فى سيناء.. وضبط الجهاديين بأكتوبر ومنفذ حادث مسطرد

الضربات الاستباقية تحاصر الجماعة الإرهابية.. الأمن الوطنى يفكك أخطر 4 خلايا متطرفة خططت لاستهداف البلاد وإفساد فرحة المصريين قبل عيد الأضحى.. سقوط المتطرفين فى سيناء.. وضبط الجهاديين بأكتوبر ومنفذ حادث مسطرد

ميسي يتبرع بـ4 ملايين بيزو أرجنتينى لأطفال سوريا قبل بدء الدراسة

ميسي يتبرع بـ4 ملايين بيزو أرجنتينى لأطفال سوريا قبل بدء الدراسة

محمد صلاح يحقق رقما مميزاً فى الدورى الإنجليزى.. تعرف عليه

محمد صلاح يحقق رقما مميزاً فى الدورى الإنجليزى.. تعرف عليه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة