رفع 50 طنا من التراكمات والمخلفات الصلبة في حملات بنجع الطويل بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

صرح العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أنه فى إطار الحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى لمدينة الأقصر، نفذت رئاسة حى شمال بقيادة يوسف محمد على رئيس الحى، حملات نظافة مكبرة بالتنسيق مع هندسة رى الأقصر، وذلك فى شارع الحزام الأخضر الموازى لشريط السكة الحديد بنجع الطويل بالكرنك.

وأضاف رئيس المدينة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الحملات أسفرت عن رفع تلال ضخمة من القمامة أكثر من (50) طنا تقريباً تراكمات ومخلفات صلبة، كما وجه تعليماته لرئيس حى شمال بضرورة المتابعه المستمرة وإزالة كافة التراكمات المتبقية حتى يلمس المواطن تحسن فى أداء العمل وتقديم الخدمة.



رفع 50 طن من التراكمات والمخلفات الصلبة في حملات بنجع الطويل



رفع 50 طن من التراكمات والمخلفات الصلبة في حملات بنجع الطويل