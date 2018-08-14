video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 09:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رفع حالة الطوارئ ووقف الإجازات بمستسفى جامعة بنى سويف

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 09:42 م
رفع حالة الطوارئ ووقف الإجازات بمستسفى جامعة بنى سويف رئيس الجامعة
بنى سويف - أيمن لطفى
إضافة تعليق

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف عن رفع حالة الطوارئ والتأهب القصوى بالمستشفى الجامعى ابتداء من غد الأربعاء بمناسبة قدوم عيد الأضحى.

 

وأشار منصور حسن فى بيان له مساء اليوم إلى أن خطة العمل خلال الأيام القادمة تشمل وقف جميع أنواع الأجازات للأطباء وطاقم التمريض، واستعداد قسم الطوارئ والعيادات الخارجية والرعاية المركزة وغرف العمليات لاستقبال الحالات، فضلا عن تدعيم المستشفى بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات اللازمة لها، وتوفير المعدات الخاصة بالجراحات المتخصصة.

 

وأوضح حسن أن المستشفى تنفرد بتقديم خدمة طبية لمواطنى مدينة بنى سويف العاصمة والمدينة الجديدة، ومراكز المحافظة السبع الادارية فى جميع التخصصات، ومنها جراحات "المخ والأعصاب - الأوعية الدموية - القلب والصدر".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أشرف شلبى وكيلا لتربية طفولة وعيد مديرا للوافدين بجامعة بنى سويف

بنى سويف

محافظه بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مستشفى جامعه بنى سويف

عيد الاضحى

رفع حاله الطواريء

وقف الاجازات




لا تفوتك
القوى العاملة تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

القوى العاملة تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

الصحة تفتح تحقيقا فى واقعه بتر العضو الذكرى لطفل بمستشفى حكومى بالمنوفية

الصحة تفتح تحقيقا فى واقعه بتر العضو الذكرى لطفل بمستشفى حكومى بالمنوفية

رسائل السيسى فى عيون المسئولين والساسة اليمنيين.. وزير الدولة اليمنى: الخطاب أثلج صدورنا ومصر درع العرب الواقى وحصنها المنيع.. عضو مؤتمر الحوار الوطنى: رئيس مصر وجه رسائل قوية للطامعين فى التواجد بباب المندب

رسائل السيسى فى عيون المسئولين والساسة اليمنيين.. وزير الدولة اليمنى: الخطاب أثلج صدورنا ومصر درع العرب الواقى وحصنها المنيع.. عضو مؤتمر الحوار الوطنى: رئيس مصر وجه رسائل قوية للطامعين فى التواجد بباب المندب

قصة عملة صعّدت أردوغان وبعد 16 عاما صدمته.. الرئيس التركى خدع شعبه بالنهضة الاقتصادية عام2002.. والفقاعة الاقتصادية المزعومة انفجرت فى وجهه بـ2018.. الاستبداد ودعم الإرهاب وأحلام الزعامة أفقد الليرة خمس قيمتها

قصة عملة صعّدت أردوغان وبعد 16 عاما صدمته.. الرئيس التركى خدع شعبه بالنهضة الاقتصادية عام2002.. والفقاعة الاقتصادية المزعومة انفجرت فى وجهه بـ2018.. الاستبداد ودعم الإرهاب وأحلام الزعامة أفقد الليرة خمس قيمتها

أحمد حجازى يواجه ليوتن تاون مع وست بروميتش فى كأس الرابطة

أحمد حجازى يواجه ليوتن تاون مع وست بروميتش فى كأس الرابطة

من الحوض للألوان.. اعرفى أفضل حلول للمطبخ الصغير

من الحوض للألوان.. اعرفى أفضل حلول للمطبخ الصغير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة