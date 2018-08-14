رفع حالة الطوارئ ووقف الإجازات بمستسفى جامعة بنى سويف

بنى سويف - أيمن لطفى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف عن رفع حالة الطوارئ والتأهب القصوى بالمستشفى الجامعى ابتداء من غد الأربعاء بمناسبة قدوم عيد الأضحى.

وأشار منصور حسن فى بيان له مساء اليوم إلى أن خطة العمل خلال الأيام القادمة تشمل وقف جميع أنواع الأجازات للأطباء وطاقم التمريض، واستعداد قسم الطوارئ والعيادات الخارجية والرعاية المركزة وغرف العمليات لاستقبال الحالات، فضلا عن تدعيم المستشفى بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات اللازمة لها، وتوفير المعدات الخاصة بالجراحات المتخصصة.

وأوضح حسن أن المستشفى تنفرد بتقديم خدمة طبية لمواطنى مدينة بنى سويف العاصمة والمدينة الجديدة، ومراكز المحافظة السبع الادارية فى جميع التخصصات، ومنها جراحات "المخ والأعصاب - الأوعية الدموية - القلب والصدر".