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رابطة الدول المستقلة تبحث فى مينسك مسألة تطوير النظام الموحد المضاد للطيران

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 07:25 ص
رابطة الدول المستقلة تبحث فى مينسك مسألة تطوير النظام الموحد المضاد للطيران وزير الدفاع الروسى
موسكو (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدول الأعضاء فى رابطة الدول المستقلة ستبحث فى مينسك عاصمة بيلاروسيا مسألة تطوير النظام الموحد المضاد للطيران فى جلسة لجنة التنسيق التابعة لمجلس وزراء الدفاع للرابطة.

وذكر بيان للدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، أن الاتجاهات الرئيسية لتطوير النظام الموحد المضاد للطيران للدول الأعضاء فى رابطة الدول المستقلة ستكون أحد المواضيع خلال الجلسة الـ49 للجنة التنسيق لشئون الدفاع الجوى فى مجلس وزراء الدفاع للدول الأعضاء فى الرابطة، التى ستعقد اليوم فى مينسك.

وسيشارك فى جلسة اللجنة وفود من وزارات دفاع روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزيا وطاجكستان وأوزبكستان، كما سيشارك فيها ممثلو منظمة معاهدة الأمن الجماعى والمجمع العسكرى الصناعى الروسى وخبراء فى مجال دراسة مشاكل الدفاع الجوى.

 


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