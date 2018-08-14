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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 08:30 ص
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رئيس لجنة الانتخابات الموريتانية يدعو لتضافر الجهود لإنجاح الانتخابات

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 08:00 ص
رئيس لجنة الانتخابات الموريتانية يدعو لتضافر الجهود لإنجاح الانتخابات صندوق انتخابى - أرشيفية
نواكشوط (أ ش أ)
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دعا محمد فال ولد بلال رئيس اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات إلى إنجاح العملية الانتخابية المقررة فى موريتانيا خلال الأول من سبتمبر القادم.

وقال المسؤول الموريتانى، خلال مؤتمر صحفى مساء الاثنين، فى نواكشوط ، إن اللجنة منفتحة على جميع الأحزاب السياسية المشارِكة فى الاستحقاقات القادمة، وأنها على مسافة واحدة من الجميع ، داعيا الى تضافر الجهود لإنجاح هذه الانتخابات ، والابتعاد عن الشد والجذب ، وحث وسائل الإعلام على المشاركة الفاعلة فى إنجاح العملية الانتخابية من خلال نشر المعلومة الصحيحة والتدقيق فى مصادر الخبر.

وأوضح أن هذه الانتخابات التى ستجرى فى الأول من سبتمبر غير مسبوقة فى المسار الديمقراطى لبلاده ، حيث سيتم إجراء خمس استحقاقات فى وقت واحد : النيابيات بلوائحها الوطنية، والجهوية، والنسائية، والبلديات، والمجالس الجهوية.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن هذه الانتخابات تتميز بمشاركة ثمانية وتسعين حزبا سياسيا قدموا مائة وثلاثة وأربعين لائحة للانتخابات البلدية ، وسبعة وستين لائحة جهوية ومائة وتسعة لائحة مقاطعية، وستة وتسعين لائحة نيابية، وسبعة وثمانين لائحة للنساء.

وأوضح أن اللجنة انتهت من مراحل أساسية وفى مقدمتها عملية الإحصاء الإدارى ذى الطابع الانتخابى الذى تم إنجازه بالتعاون مع المكتب الوطنى للإحصاء ، كما تم إعداد لائحة انتخابية تضم مليونا و 400 ألف و663 ناخبا، تمت معالجتها ونشرها.

ونوه بأن بطاقة الناخب ستتم طباعتها فى الخارج ؛ نظرا لتوفر شروط الأمان ، كما سيتم استيراد صناديق الاقتراع الكافية لعدد المكاتب الذى تجاوز فى هذه الانتخابات أربعة آلاف مكتبا انتخابيا.

 


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