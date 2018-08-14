رئيس جامعة كفرالشيخ يتابع تجهيزات أسبوع شباب الجامعات

كفرالشيخ - محمد سليمان

تفقد الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ اليوم الثلاثاء، أعمال التشطيبات النهائية بدار الضيافة ومسرح الجامعة وقاعة المؤتمرات الكبرى واللاند سكيب للوقوف على أهم وآخر المستجدات بهم ، كما التقى بمسئولي الشركات المنفذة وشدد على ضرورة الانتهاء من تسليمهم خلال الموعد المحدد؛ استعداداً لاسبوع شباب الجامعات المصرية الثانى عشر الذي تنظمه جامعة كفرالشيخ في فبراير القادم.

وأكد رئيس جامعة كفرالشيخ، الدكتور ماجد القمرى، أن الجامعة حريصة على إنشاء دار الضيافة في أسرع وقت ممكن لتنفيذ فعاليات إسبوع شباب الجامعات ومؤتمرات الشباب والفعاليات الكبرى.

وأضاف القمرى، أن إنشاء دار الضيافة يأتي في إطار اهتمام الجامعة بتوفير أماكن إقامة لأعضاء هيئة التدريس المغتربين ، بالإضافة إلى استقبال رؤساء الجامعات المشاركين في اسبوع شباب الجامعات.

وأكد أن مساحة دار الضيافة 570 متر مربع بارتفاع ستة طوابق، مقسمة إلى 81 غرفة منهم أربعة غرف مخصصة لكبار الشخصيات الهامة "VIP "، ويوجد بالدور الأرضي: مطعم وكافيتيريا، مطبخ، مغسلة، غرفة الأمن، الحسابات، الخزينة، الاستقبال بالمدخل وقاعة متعددة الأغراض، وتقدر قيمة المشروع ب24 مليون جنية.

كما تفقد القمرى أعمال المسطحات الخضراء في مدخل مركز المؤتمرات الجاري إنشاؤها طبقاً للمعايير الدولية، وذلك للإنتهاء من أعمال الرصف وتنسيق الحدائق، كما تم تفقد أماكن انتظار الدراجات التي تحرص الجامعة على وجودها تخفيفاً على الطلاب في ظل غلاء المواصلات ووسائل النقل.