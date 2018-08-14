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رئيس الوزراء يعرض على الغرف التجارية تنفيذ 27 مركزاً لوجستياً بالمحافظات

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 09:43 ص
رئيس الوزراء يعرض على الغرف التجارية تنفيذ 27 مركزاً لوجستياً بالمحافظات الدكتور مصطفى مدبولى
كتبت هند مختار
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عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لبحث الرؤية الخاصة بإنشاء المناطق اللوجستية على مستوى الجمهورية، بحضور رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس أكاديمية النقل البحرى وأمين عام اتحاد الغرف وعميد كلية النقل الدولى واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية التوسع فى إنشاء المناطق اللوجستية بالمحافظات، وتعظيم دور التجارة الداخلية والاقتصاد الوطنى، من خلال إتاحة فرص العمل لأبناء المحافظات، وتوفير منافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة فى إطار رفع العبء عن المواطنين محدودى الدخل ودمج القطاعات غير رسمية فى الاقتصاد.

وعرض الدكتور مصطفى مدبولى، نموذج للمشاركة مع اتحاد الغرف التجارية بهدف تنفيذ 27 مركزاً لوجستياً بمختلف المحافظات، بنظام المشاركة فى الإدارة والتشغيل، موجهاً بأهمية أن يقوم الاتحاد بتقديم تصور متكامل حول الأماكن المقترحة لإقامة تلك المناطق.

 


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