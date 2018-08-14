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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 03:30 م
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رئاسة مركز الخارجة تنهى إصلاح كسر فى خط مياه بحى 25 يناير.. صور

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 02:37 م
رئاسة مركز الخارجة تنهى إصلاح كسر فى خط مياه بحى 25 يناير.. صور جانب من أعمال الصيانة
الوادي الجديد - ماهر أبو نور
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انتهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد من أعمال إصلاح أعطال خط مياه وهى كالتالى إصلاح عطل بحى 25 يناير بمعرفة فريق الصيانة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحى بعدما تعرض خط مياه فى عمارات الاستثمار عمارة رقم 5 خط 3 بوصات بقطر 90 ملى كما تم الانتهاء من إصلاح عطل بحى الغابه وإصلاح عطل خلف العمارة رقم 72 حى الزهور خط 4 بوصات.

كما انتهى فريق العمل من إصلاح عطل بالمدينة الصناعية بجوار ورش النجارين حيث تم الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد والصيانة، وذلك بمعرفة القائمين على إصلاح وصيانة أعطال شبكات مياه الشرب تحت إشراف أحمد شعبان المشرف العام على شبكات مياه الشرب والمهندسة أميمة على ثعلب مدير المرفق برئاسة المركز.

 
جانب من العمل
جانب من العمل

آثار العطل
آثار العطل

اثناء إصلاح الكسر
اثناء إصلاح الكسر

مواصلة العمل
مواصلة العمل

الانتهاء من أعمال الصيانة
الانتهاء من أعمال الصيانة
 

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