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ذبح سائق فى مشاجرة لخلافات مالية بقرية الديابة بالبحيرة

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 09:26 ص
ذبح سائق فى مشاجرة لخلافات مالية بقرية الديابة بالبحيرة اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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أصيب سائق بجرح ذبحى نافذ بالرقبة والقصبة الهوائية، إثر تعدى عاطلين عليه لخلافات بينهما بقرية الديابة بالدلنجات.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة الدلنجات من مستشفى إيتاى البارود العام، بوصول "إسلام .ع.ع" 23 سنة سائق مصاب بجرح قطعى نافذ بالقصبة الهوائية، وآخر قطعى بالرقبة وقطع بعضلات الرقبة ولايمكن استجوابه.

بسؤال شقيقه "محمد" 34 سنة، اتهم كل من "محمد .ع.ع" 18 سنة عامل، "أحمد .م.ع" هارب، بالتعدى على شقيقه بسلاح أبيض "كتر" كان بحوزة الأول وإحداث إصابته المشار إليها بسبب خلافات ماليه بينهم، وذلك حال تواجدهما بعزبة الديابة  .تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم الأول والأداة المستخدمة وتحرر المحضر اللازم.

 


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