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دواوين الوزارات × 24 ساعة.. إلغاء شرط برنت التأمينات لإضافة المواليد على البطاقات

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 12:00 ص
دواوين الوزارات × 24 ساعة.. إلغاء شرط برنت التأمينات لإضافة المواليد على البطاقات على المصيلحى وزير التموين
إعداد – وائل ربيعى
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

وزارة الصحة:

وفاة 2 من الحجاج المصريين بالسعودية نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية

 

الصحة : لا مصابين فى حريق عقار بجوار مول رمسيس هيلتون

 

وزارة التموين:

"التموين": إلغاء شرط إجراء البحث الاجتماعى لإضافة المواليد الجدد تجنبا للزحام

 

وزير التموين يوجه بإلغاء برنت التأمينات كشرط إضافة المواليد على البطاقات

 

التموين تعلن ارتفاع عدد المحال المشاركة بالأوكازيون لـ2016 محلا حتى الآن

 

وزارة التضامن الاجتماعى:

إيقاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية عن العمل وإحالتها للنيابة الإدارية

 

غدا.. التضامن تنتهى من تفويج حجاج الجمعيات الأهلية للأراضى المقدسة

 

وزارة التربية والتعليم:

"التعليم" تعلن عن نسب الشرائح المقررة لرسوم التعليم بالمدارس الخاصة

 

"التعليم" تدرج طالبين ضمن قائمة أوائل الثانوية العامة بعد تظلمهما

 

خلال أيام.. قرار لتنظيم آلية تطبيق النظام الجديد للتعليم على طلاب المنازل

 

وزارة الإسكان:  

الإسكان تكشف عن فرص استثمارية فى 4 مشروعات كبرى بمدينة العاشر من رمضان

 

وزارة الأوقاف:

بعثة أئمة الأوقاف بالحج تشيد بحرص الدعاة على ارتداء الزى الأزهرى

 

تجهيز 332 ساحة لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى بالبحيرة

 

وزارة النقل:

السكة الحديد تسير 26 قطارًا إضافيًا بطاقة 182 ألف مقعد فى موسم العيد

 

النقل ترفع درجة الاستعداد بالسكك الحديدية والمترو استعداداد لعيد الأضحى

 

"طريق جديد و4 كبارى علوية" مشروعات "النقل" المدرجة بالافتتاحات القادمة.. أبرزها الدائرى الإقليمى ومحور طما بسوهاج وكوبرى التعمير بالإسكندرية.. تكلفتها تصل لـ 7.5 مليار جنيه ويفتتحها الرئيس بعد عيد الأضحى

 

وزارة الزراعة:  

"الزراعة" تنفى شائعة حظر سبع دول استيراد 7 محاصيل زراعية مصرية

 

الزراعة تستورد 192 ألف طن لحوم ومنتجات ألبان لطرحها بالأسواق قبل العيد

 

الإفراج عن 63 ألف رأس من العجول الحية المستوردة استعدادا للعيد

 

وزارة التعليم العالى:

التعليم العالى تعلن إنهاء تأمين الشهادات الجامعية بباركود وعلامة مائية 2019

 

وزير التعليم العالى: شائعة عدم الاختلاط بين البنين والبنات كوميديا ساخرة

 

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق الدبلومات الفنية 2018 والقواعد المنظمة

 

وزارة القوى العاملة:

وزير القوى العاملة يشهد توقيع اتفاقية علاوة خاصة لـ 19813 عاملا بالعاشر من رمضان

 

القوى العاملة تسلم 20 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بالجيزة

 

وزارة الكهرباء:

الكهرباء تلغى الإجازات لرؤساء الشركات خلال أيام العيد لمتابعة شكاوى المواطنين

 

وزير الطاقة الأنجولى يزور مصر غدا لتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الكهرباء

 

 

 

 


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